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Badeferien im Aldemar Olympian Village Hotel ab Schweiz

Das familienfreundliche Luxus-Resort liegt direkt an der Westküste des Peloponnes, an einem langen Sandstrand. Den Ort Mirtia mit Geschäften und Restaurants erreichen Sie nach ca. drei Kilometer. Aktive Gäste und Familien kommen hier auf ihre Kosten. Das Sportangebot ist sehr gross und gibt tagsüber Sport- und Spielanimation. Eine Oaste für Luxus und Sport.
Badeferien im Aldemar Olympian Village Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Miniclub für Kinder
- Spa Bereich mit Ayurveda Anwendungen
- grosses Sportangebot
- direkte Strandlage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen von der Schweiz auf die Halbinsel Peloponnes. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel.

2-7. Tag Aldemar Olympian Village

Das Hotel wird Sie begeistern. Es vereint Luxus und Gemütlichkeit. Die geräumigen und hellen Zimmer haben einen Balkon oder eine Terrasse. Das Hotel bietet sehr viele Sportangebote. Aktive Gäste kommen hier mehr als nur auf ihre Kosten. Ein weiteres Highlight ist das Spa-Center des Fünfsternehotels. Es begeistert Sie mit einem Thlalasso-Hallenbar, einem Dampfbad, einer Sauna und diversen Ayurveda und Thalasso Anwendungen.

8. Tag Rückreise

Sie reisen an den Flughafen und fliegen wieder zurück in die Schweiz. Guten Flug!

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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