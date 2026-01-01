Badeferien im Aldemar Olympian Village Hotel ab Schweiz
Badeferien im Aldemar Olympian Village Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Miniclub für Kinder
- Spa Bereich mit Ayurveda Anwendungen
- grosses Sportangebot
- direkte Strandlage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz auf die Halbinsel Peloponnes. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Aldemar Olympian Village
Das Hotel wird Sie begeistern. Es vereint Luxus und Gemütlichkeit. Die geräumigen und hellen Zimmer haben einen Balkon oder eine Terrasse. Das Hotel bietet sehr viele Sportangebote. Aktive Gäste kommen hier mehr als nur auf ihre Kosten. Ein weiteres Highlight ist das Spa-Center des Fünfsternehotels. Es begeistert Sie mit einem Thlalasso-Hallenbar, einem Dampfbad, einer Sauna und diversen Ayurveda und Thalasso Anwendungen.
8. Tag Rückreise
Sie reisen an den Flughafen und fliegen wieder zurück in die Schweiz. Guten Flug!
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage