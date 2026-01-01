Badeferien im Aldemar Olympian Village Hotel ab Schweiz

Aldemar Olympian Village

Das Hotel wird Sie begeistern. Es vereint Luxus und Gemütlichkeit. Die geräumigen und hellen Zimmer haben einen Balkon oder eine Terrasse. Das Hotel bietet sehr viele Sportangebote. Aktive Gäste kommen hier mehr als nur auf ihre Kosten. Ein weiteres Highlight ist das Spa-Center des Fünfsternehotels. Es begeistert Sie mit einem Thlalasso-Hallenbar, einem Dampfbad, einer Sauna und diversen Ayurveda und Thalasso Anwendungen.