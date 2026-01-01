Badeferien im Robinson Club Kyllini Beach ab Schweiz

Robinson Club Kyllini Beach

Sind Sie auf der Suche nach einem Hotel, in dem Ihre Kinder den ganzen Tag spannende und lustige Aktivitäten unternehmen können? Möchten Sie, dass Ihre Kinder in den Ferien gleichaltrige treffen diese auf spielerische Art kenne lernen? Dann ist das Robinson Club Kyllini Beach auf jeden Fall das Richtige für Sie und Ihre Familie. Es gibt einen Kinderclub, Kinderanimation und ein tolles Freizeit- und Sportangebot für die Erwachsenen. Überzeugen Sie sich selbst davon und erleben Sie unvergessliche Ferien mit der ganzen Familie.