Badeferien im Robinson Club Kyllini Beach ab Schweiz
Badeferien im Robinson Club Kyllini Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- ausgezeichnetes Familien Hotel
- direkte Strandlage
- attraktives Erwachsenen Programm
- professionelle Kinderbetreuung
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Ihre Ferien beginnen, denn Sie fliegen auf die wunderschöne Halbinsel des Peloponnes. Vom Flughafen aus reisen Sie zur gebuchten Unterkunft.
2-7. Tag Robinson Club Kyllini Beach
Sind Sie auf der Suche nach einem Hotel, in dem Ihre Kinder den ganzen Tag spannende und lustige Aktivitäten unternehmen können? Möchten Sie, dass Ihre Kinder in den Ferien gleichaltrige treffen diese auf spielerische Art kenne lernen? Dann ist das Robinson Club Kyllini Beach auf jeden Fall das Richtige für Sie und Ihre Familie. Es gibt einen Kinderclub, Kinderanimation und ein tolles Freizeit- und Sportangebot für die Erwachsenen. Überzeugen Sie sich selbst davon und erleben Sie unvergessliche Ferien mit der ganzen Familie.
8. Tag Rückreise
Vom gebuchten Hotel reisen Sie zum Flughafen, von dem aus Sie die Rückreise antreten.
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage