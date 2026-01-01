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Badeferien im Robinson Club Kyllini Beach ab Schweiz

Das Robinson Club Kyllini Beach - ein Hotel bei dem die Kinder und deren Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Das Hotel ermöglichte den Kindern in den Ferien kreative und spielerische Aktivitäten zu unternehmen und auszuüben. Es liegt an der Westküste der Peloponnes und überzeugt mit einer weitläufigen Anlage und seiner ausgezeichneten Lage direkt am Strand.
Badeferien im Robinson Club Kyllini Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- ausgezeichnetes Familien Hotel
- direkte Strandlage
- attraktives Erwachsenen Programm
- professionelle Kinderbetreuung
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ihre Ferien beginnen, denn Sie fliegen auf die wunderschöne Halbinsel des Peloponnes. Vom Flughafen aus reisen Sie zur gebuchten Unterkunft.

2-7. Tag Robinson Club Kyllini Beach

Sind Sie auf der Suche nach einem Hotel, in dem Ihre Kinder den ganzen Tag spannende und lustige Aktivitäten unternehmen können? Möchten Sie, dass Ihre Kinder in den Ferien gleichaltrige treffen diese auf spielerische Art kenne lernen? Dann ist das Robinson Club Kyllini Beach auf jeden Fall das Richtige für Sie und Ihre Familie. Es gibt einen Kinderclub, Kinderanimation und ein tolles Freizeit- und Sportangebot für die Erwachsenen. Überzeugen Sie sich selbst davon und erleben Sie unvergessliche Ferien mit der ganzen Familie.

8. Tag Rückreise

Vom gebuchten Hotel reisen Sie zum Flughafen, von dem aus Sie die Rückreise antreten.

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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