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Badeferien im Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park ab Schweiz

Das Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park ist ein sehr familienfreundliches Hotel und die ganze Familie wird sich wohlfühlen. Die gepflegte Anlage überzeugt aber nicht nur Familien, auch aktive Gäste und Strandliebhaber kommen hier auf ihre Kosten. Es liegt direkt am langen Sandstrand und bietet diverse Sportangebote an. Das absolute Highlight des Hotels ist der riesen grosse Aquapark. Im Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park ist Spass vorprogrammiert.
Badeferien im Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- 20.000 m² grosser Aquapark
- riesige Poollandschaft
- schöne helle Zimmer
- prämiertes Spa
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie reisen zum Flughafen und fliegen auf die griechische Halbinsel Peloponnes. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel. Ihre Ferien beginnen !

2-7. Tag Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park

Die gepflegte Hotelanlage des Viersternehotels liegt direkt am feinen flach abfallenden Sandstrand. Die Poollandschaft ist sehr gross und bietet viel Spass für Gross und Klein. Das absolute Highlight ist der 20.000 m² grosse Aquapark, welcher für viel Action und Spass sorgt. Die Auswahl an Restaurants ist gross und auch die Verpflegungsart kann frei gewählt werden. Die Zimmer sind alle hell, freundlich und geräumig eingerichtet. Es gibt verschiedene Zimmer Kategorien von Doppelzimmer mit Meerblick über Familien Zimmer im Erdgeschoss bis hin zur Beach Villa. Es ist ein rund um perfektes Familienhotel.

8. Tag Rückreise

Vom Hotel reisen Sie an de Flughafen. Sie treten Ihren Rückflug in die Schwweiz an.

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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