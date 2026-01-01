Badeferien im Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park ab Schweiz
Badeferien im Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- 20.000 m² grosser Aquapark
- riesige Poollandschaft
- schöne helle Zimmer
- prämiertes Spa
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie reisen zum Flughafen und fliegen auf die griechische Halbinsel Peloponnes. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel. Ihre Ferien beginnen !
2-7. Tag Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park
Die gepflegte Hotelanlage des Viersternehotels liegt direkt am feinen flach abfallenden Sandstrand. Die Poollandschaft ist sehr gross und bietet viel Spass für Gross und Klein. Das absolute Highlight ist der 20.000 m² grosse Aquapark, welcher für viel Action und Spass sorgt. Die Auswahl an Restaurants ist gross und auch die Verpflegungsart kann frei gewählt werden. Die Zimmer sind alle hell, freundlich und geräumig eingerichtet. Es gibt verschiedene Zimmer Kategorien von Doppelzimmer mit Meerblick über Familien Zimmer im Erdgeschoss bis hin zur Beach Villa. Es ist ein rund um perfektes Familienhotel.
8. Tag Rückreise
Vom Hotel reisen Sie an de Flughafen. Sie treten Ihren Rückflug in die Schwweiz an.
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage