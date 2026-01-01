Badeferien im Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park ab Schweiz

Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park

Die gepflegte Hotelanlage des Viersternehotels liegt direkt am feinen flach abfallenden Sandstrand. Die Poollandschaft ist sehr gross und bietet viel Spass für Gross und Klein. Das absolute Highlight ist der 20.000 m² grosse Aquapark, welcher für viel Action und Spass sorgt. Die Auswahl an Restaurants ist gross und auch die Verpflegungsart kann frei gewählt werden. Die Zimmer sind alle hell, freundlich und geräumig eingerichtet. Es gibt verschiedene Zimmer Kategorien von Doppelzimmer mit Meerblick über Familien Zimmer im Erdgeschoss bis hin zur Beach Villa. Es ist ein rund um perfektes Familienhotel.