1 . Tag Oslo Entdecken Sie die schöne norwegische Hauptstadt. Trotz ihrer kompakten Grösse bietet die Stadt eine Fülle an Erlebnissen und Sehenswürdigkeiten. Für Kulturliebhaber ist die Halbinsel Bygdøy ein Schatz an Museen, darunter das Norsk Folkemuseum, das das traditionelle norwegische Leben zeigt. Dieses Freilichtmuseum verfügt über mehr als 150 Gebäude, darunter eine Stabkirche, und bietet einen tiefen Einblick in die architektonische Geschichte Norwegens. Oslo ist voller Restaurants, Bars und Cafés – besonders im bohemischen Grünerløkka oder im trendigen neuen Barcode-Viertel – was es leicht macht, das Leben hier zu erleben. Verpassen Sie nicht den Vigeland-Skulpturenpark, der über 200 – oft surreale – Skulpturen des berühmten Bildhauers Gustav Vigeland beherbergt, und den Ekebergpark, bekannt für seine Kunstinstallationen und Panoramablicke auf die Stadt. Das Munch-Museum ist ein Muss für Kunstliebhaber und beherbergt eine umfangreiche Sammlung von Werken des gefeierten norwegischen Malers Edvard Munch, darunter sein berühmtes Gemälde „Der Schrei“. Für ein einzigartiges Erlebnis probieren Sie die schwimmenden Saunen auf dem Oslofjord, in denen Sie sich entspannen und den Blick auf die Stadt vom Wasser aus genießen können. Diese Mischung aus entspannter Kultur, Küche und Geschichte macht Oslo zum besten Ausgangspunkt für Ihre Norwegen- und Spitzbergen-Reise im Sommer.

2 . Tag Oslo Beginnen Sie Ihren Tag mit einem herzhaften Hotelfrühstück, bevor Sie sich zum Hauptbahnhof von Oslo begeben, um Ihr „Norway in a Nutshell“-Abenteuer zu beginnen. Steigen Sie in den Zug nach Myrdal und beginnen Sie eine der landschaftlich schönsten Zugreisen der Welt. Während Sie von Oslo aus reisen, durchqueren Sie üppiges Ackerland und passieren Wälder und majestätische Gipfel. In Myrdal angekommen, steigen wir in die berühmte Flåmbahn um, ein technisches Wunderwerk, das mit seinem steilen Gefälle und der dramatischen Landschaft als eine der schönsten Zugreisen der Welt gilt. Dieser Abschnitt der Reise führt uns über 900 m hinab in die charmante Stadt Flåm. Nehmen Sie sich Zeit, das malerische Dorf im Herzen der Fjorde zu erkunden. Besuchen Sie das Flåmbahn-Museum, um in die Geschichte dieser unglaublichen Eisenbahn einzutauchen, die seit über einem Jahrhundert eine Lebensader für die Region ist. Das Museum bietet faszinierende Ausstellungen, die die Herausforderungen und Erfolge beim Bau eines solch ehrgeizigen Projekts hervorheben. Entspannen Sie sich anschliessend bei einem Besuch der örtlichen Brauerei, wo Sie Craft-Biere probieren können, während Sie die friedliche Umgebung des Fjords genießen. Die Kombination aus natürlicher Schönheit, reicher Geschichte und lokalen Aromen macht Flåm zu einem Ziel, das den Charme Norwegens einfängt.

3 . Tag Von Flåm nach Bergen über Gudvangen und Voss Nach dem Frühstück nehmen wir die Fähre von Flåm nach Gudvangen und navigieren durch den schmalen und malerischen Nærøyfjord. Dieser Fjord ist bekannt für seine dramatischen Landschaften, darunter Berggipfel, tiefe Täler, schnell fliessende Flüsse und donnernde Wasserfälle. Während Sie durch diese ruhigen Gewässer fahren, sind Sie von einigen der beeindruckendsten Naturschönheiten Norwegens umgeben. In Gudvangen angekommen, setzen wir unsere Reise nach Voss fort und nehmen den Zug für den letzten Teil Ihrer Reise nach Bergen. Sobald wir in Bergen ankommen, nutzen Sie den Nachmittag, um dieses farbenfrohe Tor zu den Fjorden zu erkunden. Bergen wurde 1070 n. Chr. gegründet und bewahrt viel von seinem Charakter, Charme und seiner Geschichte. Besuchen Sie das UNESCO-gelistete Bryggen-Viertel mit bunten Kais aus dem 14. Jahrhundert. Sie können einen Spaziergang durch die Kopfsteinpflastergassen machen, in einem Café oder Restaurant essen, mit der Fløibanen-Standseilbahn fahren oder den berühmten Fischmarkt besuchen.

4 . Tag Erkundung von Bergen und Einschiffung auf MS Trollfjord Sie haben am Morgen noch etwas Zeit, um Bergen weiter zu erkunden, bevor der Transfer zum Hurtigruten-Terminal erfolgt. Bevor Sie an Bord gehen, können Sie unsere komfortable Passagierlounge besuchen, wo Sie mit unserem Experten über die Buchung von optionalen Ausflügen sprechen können, die noch verfügbar sind. Sobald wir Sie an Bord willkommen geheissen haben, lernen Sie das Expeditionsteam Ihres Schiffes kennen. Die Mitglieder unseres Expeditionsteams werden gleichzeitig ihre Gastgeber und Reiseführer sein, während wir entlang der norwegischen Küste bis nach Spitzbergen reisen. Lernen Sie Ihre Mitreisenden kennen und nehmen Sie sich Zeit, um Ihr neues Zuhause auf Zeit kennenzulernen. Geniessen Sie Ihre erste Mahlzeit an Bord des Schiffes und beobachten Sie, wie Bergen in der Ferne verschwindet, während Sie an Deck einen Abschiedsdrink geniessen.

5 . Tag Alpines Dorf am Fjord Am Isfjord gelegen, ist Åndalsnes eine malerische Küstenstadt mit etwa 2.000 Einwohnern. Die wahren Höhepunkte von Åndalsnes sind die Berge, die über der Stadt thronen. Erleben Sie das norwegische Konzept des Friluftsliv – die Liebe zur Natur – durch eine Vielzahl von Aktivitäten, wie zum Beispiel eine Wanderung zum Aussichtspunkt Rampestreken. Für eine entspanntere Art, die Sehenswürdigkeiten zu geniessen, setzen Sie sich für eine gemütliche Fahrt in die Romsdal-Gondelbahn oder fahren Sie auf einer Bustour über den kurvenreichen Trollstigen-Pass. Welche Aktivitäten Sie auch wählen, dieser Tag wird Ihnen die besten Ausblicke auf den Isfjord, den Romsdalsfjord und die umliegenden Gipfel bieten.

6 . Tag Norwegens älteste Fischergemeinde Træna ist ein Archipel entlang der Helgelandküste am Rande des Polarkreises, 33 Seemeilen nordwestlich des Festlands. Es besteht aus etwa 500 Inseln, Schären und Klippen, von denen nur vier das ganze Jahr über bewohnt sind. Die heutige Auswahl an Aktivitäten und optionalen Ausflügen führt Sie zu den Sehenswürdigkeiten und Traditionen des Archipels. Das Dorf wird nur für uns geöffnet, einschliesslich der Kirche, der Petter-Dass-Kapelle und des lokalen Museums. Alternativ können Sie an einer Wanderung teilnehmen, einen kulturellen Spaziergang machen oder sich in einer Sauna entspannen und bei einem unserer optionalen Ausflüge ein erfrischendes Bad im Arktischen Ozean nehmen. Zurück an Bord überqueren wir den Polarkreis, während wir weiter nach Norden fahren und diesen Moment mit einer traditionellen und unterhaltsamen Zeremonie feiern.

7 . Tag Die Spitze der Lofoten Heute erkunden wir die berühmten Lofoten. Beobachten Sie die steilen Berge, die aus dem Meer ragen, während wir uns am Morgen von Süden nähern. Wir legen in Reine an, das seit Mitte des 18. Jahrhunderts ein wichtiges Fischerdorf ist. Dies ist eine der meistfotografierten Landschaften in ganz Norwegen, wo rot gestrichene Rorbuer an einer Kette von Inseln unter scharfen Bergketten hängen, die sich im Wasser darunter spiegeln. Nicht weit südlich von Reine, an der westlichen Spitze des Lofoten-Archipels, finden Sie Å, eines der am besten erhaltenen traditionellen Fischerdörfer Norwegens. Sie können es bei einem optionalen Ausflug besuchen. Im Herzen dieses kleinen Dorfes befindet sich das Norwegische Fischerdorf-Museum, das die Bedeutung und Entwicklung der Fischerei auf den Lofoten in den letzten 250 Jahren behandelt.

8 . Tag Das Tor zur Arktis Tromsø ist das urbane arktische Zentrum Nordnorwegens, mit beeindruckender Architektur, angesagten Restaurants und der nördlichsten Universität der Welt. Ein Besuch in Tromsø auf dem Weg nach oder von Spitzbergen folgt den Spuren der Geschichte. Die meisten Entdecker und Seeleute auf arktischen Expeditionen starteten hier oder kehrten anschliessend in die Stadt zurück. Wir planen, hier am Morgen anzulegen, damit Sie einen ganzen Tag Zeit haben, diese historische arktische Stadt und ihre Umgebung zu erkunden. Wählen Sie aus einer Reihe von optionalen Ausflügen. Erfahren Sie mehr über die Kultur und Polargeschichte von Tromsø bei einem Stadtrundgang oder machen Sie eine landschaftlich reizvolle Bustour. Sie können auch die markante Arktische Kathedrale besuchen, die ein beeindruckend grosses, buntes Glasfenster hat. Oder fahren Sie mit der Fjellheisen-Seilbahn auf den Storsteinen-Berg für aussergewöhnlich schöne Ausblicke auf die Stadt, die Berge und die Fjorde.

9 . Tag Das Dach Europas Gegen Mitte des Vormittags erreichen wir, Honningsvåg die nördlichste Stadt auf dem norwegischen Festland. Hier haben Sie die Wahl zwischen mehreren optionalen Ausflügen. Von einer Busfahrt oder einer Quad-Tour zum Nordkap bis zu einer Wanderung mit dem Expeditionsteam. Honningsvåg ist auch das Tor zum Nordkap , dem nördlichsten Punkt des europäischen Festlands. Das Plateau erhebt sich 307 Meter über dem Meer und liegt etwas mehr als 1.600 km südlich des geografischen Nordpols. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um von den hoch aufragenden Klippen aus über das Meer zu blicken und zu beobachten, wie die Wellen gegen die Felsen darunter schlagen. Beim Verlassen von Honningsvåg genießen wir dramatische Ausblicke auf das Plateau vom Meer aus. Das Schiff wird weiter in die Barentssee fahren und die Küste des norwegischen Festlands weit hinter sich lassen.

10 . Tag Auf dem Weg zur Arktis Heute verbringen wir den Tag weit entfernt vom Land, während wir die Barentssee überqueren und uns der abgelegenen Wildnis von Spitzbergen nähern. Es fühlt sich wirklich an, als würden wir die Zivilisation weit hinter uns lassen, während wir in Richtung der Spitze der Welt fahren. Es wird einen Vortrag über Spitzbergen geben, und das Thema des Tages ist die arktische Wüste. Auf dem Deck bereiten unsere talentierten Köche eine weitere besondere Verkostung für Sie vor – und achten Sie auf interessante Punkte des Expeditionsteams. Es ist ein Tag, um sich zu entspannen und die Einrichtungen des Schiffes zu genießen und sich auch auf unser nächstes Ziel vorzubereiten. Irgendwann heute werden wir an der einsamen und rauen Insel Bjørnøya – „Bäreninsel“ – vorbeifahren, obwohl dort heute keine Bären leben. Warum nicht eine Tasse Tee oder Kaffee holen und sich irgendwo bequem hinsetzen, um über die Natur und Geschichte der arktischen Grenze zu lesen. Am Nachmittag gibt es eine Einweisung über die besonderen Regeln, die wir alle befolgen müssen, um die empfindliche lokale Ökologie zu schützen, wenn wir Ny-Ålesund erreichen. Denken Sie daran, dass es an Bord viel zu tun gibt, also ist jetzt vielleicht der ideale Zeitpunkt, um die Sauna zu nutzen, im Fitnessraum zu schwitzen oder die Bibliothek zu durchstöbern. Vielleicht möchten Sie alle Fotos, die Sie bisher gemacht haben, sortieren, und wenn es welche gibt, auf die Sie besonders stolz sind, vergessen Sie nicht, sie mit Ihren Mitreisenden über die Cameralla-App zu teilen, damit wir alle sie sehen können!

11 . Tag Ankunft in Longyearbyen Am letzten Tag Ihrer Seereise erreichen wir das Svalbard-Archipel und machen uns auf den Weg nach Spitzbergen, der grössten der drei Hauptinseln. Prächtige braune und grüne Berge erheben sich aus der Hocharktis-Tundra, während Schneeschmelzwasser durch die Talebenen fliesst und unter der Sommersonne glitzert. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um einfach hier und jetzt auf Spitzbergen zu sein. Sie befinden sich auf einem Breitengrad von mehr als 78°N und weniger als 1.500 Kilometer vom Nordpol entfernt. Die Luft dieser arktischen Wüste ist frisch und rein, und die Temperaturen im Sommer liegen dank eines warmen nördlichen Arms des Golfstroms im Durchschnitt zwischen null und acht Grad Celsius. Am frühen Nachmittag finden wir Longyearbyen am Ufer des Isfjords. Es ist Zeit, das Schiff zu verlassen und einen Transfer zu Ihrem Hotel – der Funken Lodge – zu nehmen. Heute Abend geniessen wir ein reichhaltiges Abendessen im Hotel.

12 . Tag Katamaran-Tour und Abschiedsessen Heute unternehmen wir eine unvergessliche Tier- und Gletschertour. Nach dem Frühstück bringt uns ein Bus zum Hafen, wo der hybride Elektro-Katamaran MS Bard auf uns wartet. In den nächsten Stunden erleben Sie Spitzbergens wunderschöne Landschaft aus nächster Nähe, während Sie dank des leisen Antriebs des Schiffes die Tierwelt nur minimal stören. Wir gleiten lautlos entlang der Eiskante des Billefjords und bestaunen den atemberaubenden Nordenskiöldbreen-Gletscher und die Geisterstadt Pyramiden. Geniessen Sie geräumige Außendecks und Panoramafenster für spektakuläre Ausblicke. Nach dieser besonderen Seereise gibt es Zeit zum Entspannen oder vielleicht auch, um die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Am Abend erwartet uns ein besonderes Vergnügen, wenn wir ein einzigartiges 14-Gänge-Menü im Huset, dem legendären Restaurant von Longyearbyen, geniessen. Mit lokal bezogenen arktischen Zutaten hebt dieses exquisite kulinarische Erlebnis viele nordische Aromen hervor. Kombinieren Sie Ihr Essen mit einem kuratierten Weinpaket aus einem der größten Weinkeller Skandinaviens – was für ein besonderer Weg, um unsere gemeinsame Reise zu beenden!