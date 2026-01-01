1 . Tag Hamburg – Auf nach Norwegen Alle an Bord in Hamburg! Ihr Schiff ist bereit, Sie in Richtung Norden in die magischen Landschaften Norwegens zu bringen.



Ihre Seereise beginnt in Hamburg, der zweitgrössten Stadt Deutschlands. Die Tradition von Handel und Abenteuer, die in dieser Stadt Jahrhunderte zurückreicht, macht Hamburg zum perfekten Ausgangspunkt Ihrer Reise.



Hamburg beherbergt insgesamt zwei UNESCO-Welterbestätten: die Speicherstadt – den grössten Lagerhauskomplex der Welt – und das nahegelegene Wattenmeer. Sofern es Ihre Zeit erlaubt, sollten Sie diese erkunden, bevor Sie an Bord gehen.



Machen Sie sich mit Ihrem komfortablen Schiff MS Finnmarken vertraut, geniessen Sie das erste von vielen köstlichen, regional inspirierten Menüs und lernen Sie Ihr Hurtigruten Expeditionsteam kennen.

2 . Tag Auf der Nordsee Machen Sie es sich in Ihrer Kabine gemütlich, geniessen Sie unsere landestypische Küche in den drei Restaurants oder einen Drink in der Lounge & Bar des Schiffes und lernen Sie Ihre Mitreisenden kennen.



Sie haben ausreichend Zeit zum Entspannen, während wir Deutschland hinter uns lassen und die Nordsee überqueren, um zur spektakulären Südküste Norwegens zu gelangen. Geniessen Sie den herrlichen Ausblick auf der weitläufigen Aussichtsplattform, von den Whirlpools und dem Pool im Aussenbereich des Schiffes aus oder in der Panorama-Sauna.



Abgesehen von der herrlichen Aussicht birgt dieser Küstenabschnitt jede Menge spannender Geschichten. Erfahren Sie bei den für heute geplanten Vorträgen, Präsentationen und Aktivitäten an Bord mehr über die norwegische Küste und Ihre bevorstehende Reise.

3 . Tag Stavanger Fjord-Panoramen und städtische Kultur Heute werden Sie mit einem Ausblick auf den wunderschönen Lysefjord erwachen. Dieser über 40 km lange Fjord beherbergt eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Norwegens: den 604 Meter über dem schimmernden Wasser des Fjords thronenden Preikestolen (Predigerstuhl).



Der Berg Kjerag am Ende des Fjords ist sogar noch höher. Halten Sie unterwegs auch Ausschau nach Bergziegen, Wasserfällen und dem berühmten Kjeragbolten, einem Gletscherfelsen hoch oben in einer Gletscherspalte.



Den Rest des Tages verbringen wir grösstenteils in Stavanger einer farbenfrohen Stadt am Wasser mit internationaler Atmosphäre und einer lebendigen Kulturszene. Entdecken Sie die architektonischen Relikte von Gamle, dem alten Stavanger, mit der am besten erhaltenen Holzhaussammlung Nordeuropas und der ältesten Kathedrale Norwegens aus dem 12. Jahrhundert.



Sie können auch das Norwegische Erdölmuseum besuchen, in einem der lokalen Geschäfte einkaufen oder ganz entspannt ein Bier an der Uferpromenade geniessen.

4 . Tag Wunderschönes Ålesund Nach dem Frühstück auf dem Schiff legen wir in einer Stadt an, die sich über eine Reihe von Inseln erstreckt.



Viele Details der Gebäude, von den leuchtenden Farben bis hin zu den runden Türmchen, sind vom Jugendstil inspiriert, der sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts grosser Beliebtheit erfreute. Vom nahe gelegenen Aussichtspunkt des Berges Aksla aus können Sie eindrucksvolle Fotos von der Inselgruppe machen.



Darüber hinaus bietet sich ein Besuch des Atlantikparks an, dem ersten Meeresforschungszentrum Norwegens. Dabei handelt es sich um eines der grössten Salzwasseraquarien Nordeuropas, das Robben, Ottern, Krebsen und vielen anderen Meeresbewohnern ein Zuhause bietet. Vor Ort gibt es sogar Humboldt-Pinguine zu sehen – eine Art, die man nördlich des Äquators sonst nicht zu Gesicht bekommt.



Nehmen Sie an einem optionalen Ausflug teil und erkunden Sie Ålesund zu Fuss oder mit dem Bus, während Ihr Reiseführer Ihnen die überraschenden Geheimnisse der Stadt enthüllt.

5 . Tag Ein uraltes Fischerdorf Rørvik Der idyllische Fischereihafen von Rørvik auf dem malerischen Vikna-Archipel erscheint auf den ersten Blick recht klein, blickt aber auf eine grosse Geschichte zurück, die sich in der Landschaft widerspiegelt und anhand historischer Exponate in den Museen vor Ort zum Leben erweckt wird.



Nehmen Sie an einem optionalen Ausflug teil für eine Zeitreise durch die letzten 10'000 Jahre und einen Ausblick in die Zukunft: anhand der von der Eiszeit geprägten Landschaft sowie hervorragend erhaltenen Wohnzimmern aus dem 19. Jahrhundert und dem Einfallsreichtum norwegischer Lachszüchter – jeweils bestens erhalten und anschaulich dargestellt in drei hervorragenden Museen.



Am Nachmittag setzen wir unsere Fahrt weiter nach Norden durch den Vikna-Archipel fort, der aus insgesamt 6'000 Inseln, Inselchen und Riffen besteht. Dank des maritimen Klimas sind die Gärten im Frühling sogar hier auf 65 Grad Nord voller Pflaumen- und Apfelblüten.



Im Verlauf der Nacht lassen wir die Küste Helgelands hinter uns und überqueren den nördlichen Polarkreis.

6 . Tag Svolvær, Stokmarknes – Lofoten und der historische Geburtsort Heute erkunden wir die Lofoten. Sobald Sie die hoch aufragenden Gipfel sehen, an deren Fusse sich Fischerdörfer schmiegen, werden Sie verstehen, warum diese Inselkette so oft als einer der schönsten Orte Norwegens gepriesen wird.



Am Vormittag legen wir in der Stadt Svolvær an. Svolvær liegt auf der Insel Austvågøya, mitten im Herzen der Lofoten, und ist die grösste Stadt des Archipels. Vor Ort gibt es zahlreiche Geschäfte, Restaurants, Galerien und Cafés zu entdecken. Von hier aus können Sie auch die Aussicht auf den Svolværgeita (wörtlich: Svolvær-Ziege) bewundern. Dabei handelt es sich um einen nahe gelegenen Berg, der seinen Namen der Ähnlichkeit mit einer Ziege und deren Hörnern verdankt.



Von Svolvær aus werden zahlreiche optionale Ausflüge angeboten, darunter Winterangeln, Kajakfahren entlang der Küste oder eine Busrundfahrt, um mehr über die Geschichte der Lofoten zu erfahren.



Wir können diese Region nicht verlassen, ohne einen Abstecher nach Stokmarknes zu machen, wo wir einige Stunden verbringen werden. Im Jahr 1893 begründete der Schifffahrtspionier Richard With hier die allererste Postschiffroute. Am Ufer befindet sich das Hurtigruten Museum mit unserem 1956 gebauten Schiff MS Finnmarken, wie ein Buddelschiff von dem imposanten Glasgebäude umschlossen.

7 . Tag Tromsø: Das Tor zur Arktis Diese 350 km nördlich des Polarkreises gelegene urbane Stadt hat viel zu bieten – von trendigen Restaurants und Cafés bis hin zu kleinen Geschäften und Boutiquen, in denen Kunsthandwerksartikel und Lebensmittel aus der Region sowie hochwertige Mode angeboten werden. MS Finnmarken wird hier acht Stunden vor Anker liegen, sodass Ihnen ausreichend Zeit zur Teilnahme an optionalen Ausflügen und zur Erkundung der Stadt bleibt.



Sie können das Polarmuseum besuchen und dort mehr über Jagd und Handel in der Arktis sowie über das historische Erbe der Stadt erfahren. Besuchen Sie das Erlebniszentrum Polaria, ein Aquarium, in dem eine Vielzahl arktischer Meerestiere, darunter auch Robben, leben. Am anderen Ufer befindet sich die Eismeerkathedrale, die durch ihr markantes Design und ihre beeindruckenden Buntglasfenster aus dem Stadtbild hervorsticht.



Tromsø ist der Ort schlechthin, um einige Erlebnisse, die auf Ihrer Wunschliste ganz oben stehen, abzuhaken. Zu den optionalen Ausflügen gehören Fahrten mit einem Hundeschlitten durch die winterliche Märchenwelt oder die Erkundung dieser bemerkenswerten arktischen Stadt im Rahmen einer Busrundfahrt.

8 . Tag Honningsvåg: Das Nordkap Nach Ihrer Ankunft am frühen Morgen steht Ihnen ein ganzer Tag in Honningsvåg zur Verfügung. So weit im Norden sind die Winter lang, und es fällt viel Schnee. Sie können sich also auf herrliche Winterlandschaften und Aktivitäten freuen.



Während Sie mit dem Hurtigruten Expeditionsteam durch das flache Gebiet wandern, spüren Sie, wie der Schnee unter Ihren Schuhen knirscht. Bei unseren optionalen Ausflügen können Sie Ihr Geschick im Eisfischen, einer beliebten Wintertradition im hohen Norden, auf die Probe stellen. Probieren Sie unbedingt eine lokale Spezialität, die Königskrabbe, die in den Gewässern um Honningsvåg gefangen wird und ganzjährig auf den Tisch kommt.



Der Höhepunkt jeder Reise nach Honningsvåg ist ein Besuch des Nordkaps mit Blick auf die Barentssee (auch als optionaler Ausflug möglich). Da es sich um einen der nördlichsten Punkte des europäischen Festlandes handelt und wir im Winter unterwegs sind, können Sie sogar mit dem Schneemobil dorthin fahren.



Nachdem wir den nördlichsten Punkt unserer Seereise erreicht haben, nimmt unser Schiff abends wieder Kurs Süd.

9 . Tag Das Tor zur Arktis Eingebettet in eine majestätische Landschaft, hat das kleine, weltoffene Tromsø mit seiner grossen Vergangenheit viele faszinierende Sehenswürdigkeiten zu bieten. Stöbern Sie in den vielen Geschäften auf der Hauptstrasse und geniessen Sie eine kleine Stärkung in einem der schicken Restaurants oder besuchen Sie Ølhallen, die älteste Kneipe der Stadt. Bei gutem Wetter können Sie auch mit der Fjellheisen-Seilbahn auf den Gipfel des Storsteinen fahren, um dort eine unglaubliche Aussicht auf die Stadt und die arktische Fjordlandschaft zu geniessen.

10 . Tag Narvik – Lassen Sie sich von der arktischen Schönheit verzaubern Narvik liegt malerisch auf einer Halbinsel, an der sich drei atemberaubende Fjorde treffen. Ursprünglich als ganzjährig eisfreier Hafen für die nahegelegenen Eisenerzminen entwickelt, ist die Stadt heute sowohl für ihr Erbe aus dem Zweiten Weltkrieg als auch als Tor zu vielfältigen Freizeitaktivitäten wie Skifahren, Hundeschlittenfahren und Wandern bekannt.



Tauchen Sie in die Geschichte Narviks im Narvik-Kriegsmuseum ein, wo anschauliche Ausstellungen die strategische Bedeutung der Stadt während des Zweiten Weltkriegs erklären.



Für ein unvergessliches Panorama von Narvik empfiehlt sich eine Fahrt mit der Seilbahn auf den Narvikfjellet. Oben angekommen, werden Sie mit spektakulären Ausblicken auf die Stadt und die drei umliegenden Fjorde belohnt.

11 . Tag Fahrt durch die Fjorde Nach unserem Besuch in Narvik fahren wir entlang der bezaubernden norwegischen Küste in Richtung Süden. Lassen Sie sich von herrlichen Ausblicken auf windgepeitschte Inseln, geschützte Buchten und einige der schönsten Fjorde der Welt verzaubern. Diese Region ist auch der Lebensraum einer Vielzahl von Wildtieren, wie etwa dem prächtigen Seeadler.



Als wir 1893 nördlich von Trøndelag den Schiffsbetrieb aufnahmen, war die Küstenlinie noch weitgehend unerforscht. Im Laufe der Jahre sind wir zu Experten in diesen Gewässern geworden. Heute gehören wir zu den wenigen, die über das maritime Wissen und Können verfügen, um unsere Gäste durch die vielen Schären, Inselchen und versteckten Fjorde zu führen, die diesen Küstenabschnitt charakterisieren.

12 . Tag Åndalsnes: Ein Bergdorf am Ende des Fjordes Am Vormittag legen wir im Stadtzentrum an, und Sie haben die Möglichkeit, Åndalsnes zu erkunden, eine malerische Küstenstadt am Isfjord am Ende des Romsdalsfjords.



Die buchstäblichen Höhepunkte von Åndalsnes sind die Berge, die über der Stadt thronen. Sie sind der Grund, warum die Stadt zum beliebtesten Ziel in Norwegen für Wanderer, Kletterer, Skifahrer und mehr geworden ist. Die Trollwand, eine 1'000 Meter hohe senkrechte Felswand im Romsdal-Tal, zieht ebenfalls Adrenalin-Junkies aus aller Welt an.



Geniessen Sie die Sehenswürdigkeiten bei einem Stadtrundgang und einer entspannten Fahrt mit der Romsdal-Gondel, die Sie auf den Nesaksla-Berg bringt, oder fahren Sie mit dem Zug entlang der „Goldenen Route“, die von Lonely Planet als „die malerischste Zugstrecke Europas“ ausgezeichnet wurde.



Für welche dieser Aktivitäten Sie sich auch entscheiden, heute erwarten Sie fantastische Aussichten auf den Isfjord, den Romsdalfjord und die umliegenden Gipfel.

13 . Tag Bergen - Wunderschönes Bergen Umgeben von sieben Bergen und dem Meer ist Bergen , die ehemalige norwegische Hauptstadt, eine der malerischsten Städte Norwegens und ausserdem die zweitgrösste.



Schlendern Sie durch das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Viertel Bryggen und lassen Sie sich von den buntgestrichenen hölzernen Speicherhäusern aus dem 14. Jahrhundert bezaubern. Der berühmte Fischmarkt von Bergen ist ebenfalls einen Besuch wert. Geniessen Sie dort ein Fest für die Sinne mit all den Farben, Geräuschen und dem Geruch nach fangfrischen Meeresfrüchten, die hier an Ort und Stelle für Sie zubereitet werden.



Eine der bekanntesten Attraktionen in Bergen ist die Fløibanen-Standseilbahn, die Sie auf den Gipfel des Fløyen bringt. Vom Gipfel aus hat man einen wunderbaren Ausblick über die Stadt, den nahegelegenen Fjord und die anderen umliegenden Gipfel.

14 . Tag Rückblick auf Ihre Erlebnisse in Norwegen Es ist Ihr letzter Tag auf See und Ihre Reise neigt sich dem Ende zu. Nun, da Sie alles über die Wikinger gelernt haben, können Sie sich bestimmt gut vorstellen, wie diese mit ihren Langschiffen dieselbe Route über die Nordsee genommen haben. Machen Sie das Beste aus Ihrem letzten vollen Tag auf MS Finnmarken. Versäumen Sie auf keinen Fall den Vortrag des Hurtigruten Expertenteams, das Ihre Reise mit einem Rückblick auf die Höhepunkte unserer unvergesslichen Seereise abschliesst.

15 . Tag Rückkehr nach Hamburg Ihre Seereise endet wieder in Hamburg. Falls Sie vor Reiseantritt keine Gelegenheit hatten, diese wunderschöne Stadt zu erkunden, sollten Sie dies jetzt tun.