1 . Tag Bergen - das Tor zu den Fjorden Für unsere Reise in die Fjorde ist Bergen der ideale Ausgangspunkt. Dieser schöne, von Bergen umrahmte Hafen wird oft als Tor zu den Fjorden bezeichnet; was einst ein kleines Dorf war, in dem König Olav Kyrre im 11. Jahrhundert lebte, ist heute Norwegens zweitgrößte Stadt. Im Herzen Bergens liegt die Vågen‑Bucht, der historische Kern der Stadt und Standort des UNESCO‑gelisteten Bryggen‑Viertels mit charmanten Kopfsteinpflasterstraßen und Boutiquen. Gegenüber finden Sie den berühmten Fischmarkt, wo Sie frische und köstliche Meeresfrüchte geniessen können. Sobald wir Sie an Bord willkommen geheissen haben, lernen Sie das Expeditions-Team kennen – die Mitglieder des Expeditions-Teams werden Ihre Gastgeber und Reiseleiter durch die norwegischen Fjorde und an Bord sein. Machen Sie sich mit Ihrer neuen Umgebung vertraut und geniessen Sie Ihre erste Mahlzeit an Bord des Schiffes. Wir legen kurz vor Mitternacht ab; wenn Sie also noch wach sind, können Sie vom Deck aus beobachten, wie Bergen in der Ferne verschwindet. Unser Kurs führts uns südwärts zu den majestätischen Fjorden Norwegens.

2 . Tag Rosendal und das Herz von Hardanger Das Einfahren in den Kvinnheradsfjord, einen Seitenarm des grossen Hardangerfjord, fühlt sich an wie das Betreten einer Welt, die die Zeit selbst gemeisselt hat. Die steilen Fjordhänge, geformt von uralten Gletschern, erheben sich in steilen Wänden aus Grün und Grau, durchzogen von Wasserfällen, die direkt ins Meer stürzen. Einst eine wichtige Route für Bauern und Händler, tragen diese tiefen Gewässer noch immer den ruhigen Rhythmus des Küstenlebens. Im Zentrum liegt Rosendal, ein malerisches Dorf, eingerahmt von Obstgärten und den weissen Gipfeln des Folgefonna‑Gletschers. Hier verweilt Geschichte in der Barony Rosendal aus dem 17. Jahrhundert, Norwegens einzigem Anwesen dieser Art, umgeben von stillen Gärten. Schlendern Sie durch diese historischen Anlagen, besuchen Sie lokale Kunstgalerien oder geniessen Sie Kaffee und hausgemachte Kuchen im Garten‑Café. In der Nähe erklärt das Folgefonna‑Nationalparkzentrum die Entstehung von Eis, Fels und natürlichen Formationen der Region.

3 . Tag Stavanger und der Fjord des Lichts Dieser Tag gehört demLysefjord, einer der dramatischsten Wasserstrassen Norwegens. Türmende Klippen erheben sich mehr als 1.000 Meter über dem Meer, und vom Deck aus können Sie vielleicht den Preikestolen (Predigerstuhl) erblicken – ein steiler Felsplateau, das zur berühmten Darstellung Norwegens rauer Schönheit geworden ist. Der Name des Fjords, „Fjord des Lichts“, spiegelt die blassen Granitwände wider, die im wechselnden Wetter schimmern, geformt von Eis und Zeit. Später erreichen wir Stavanger, eine lebendige Küstenstadt, in der Wikingertraditionen auf moderne Energie treffen. Das Altstadtviertel mit seinen weissen Holzhäusern säumt Kopfsteinpflasterstraßen voller Cafés und Galerien, während die Uferpromenade Museen, Fischrestaurants und Raum zum Flanieren bietet. An Wochentagen bietet sich hier die Gelegenheit, in Geschäften nach Souvenirs wie norwegischem Design, Wollpullovern und Kunsthandwerk zu stöbern. Vor der Küste liegt Flor og Fjære, eine kleine Insel mit subtropischen Blumen und sogar Palmen – eine unerwartete Oase in Norwegens ansonsten rauer Küstenwelt.

4 . Tag Königin der Fjorde Heute fahren wir in den beeindruckenden, 179 km tiefen Hardangerfjord ein, oft die Königin der Fjorde genannt. Seine breiten Gewässer reichen weit in die Berge hinein, wo Gletscher über Obstgärten glänzen und Dörfer an den Hängen kleben. Im Frühling blühen Obstbäume, während der Schnee noch die Gipfel krönt; im Herbst hängen die reifen Früchte an den Zweigen – ein Bild Norwegens in seiner poetischsten Erscheinung. Kein Wunder, dass so viele Künstler hier Inspiration suchten; eines der bekanntesten Gemälde ist der Brautzug auf dem Hardangerfjord von Hans Gude und Adolph Tidemand. Am innersten Ende des Fjords liegt Eidfjord, ein ruhiges Dorf umgeben von steilen Klippen und tosenden Flüssen. Hier verbinden sich Natur und Kultur; Sie können das Hardangervidda‑Naturzentrum besuchen, ein Tor zur größten Hochebene Norwegens, oder einen Ausflug zum mächtigen Vøringsfossen‑Wasserfall unternehmen, der dramatisch in eine nebelverhangene Schlucht stürzt. Die tiefen Täler der Region erzählen von Bauern, Fischern und Generationen, die vom Fjord geprägt wurden.

5 . Tag Tief ins Herz Norwegens Das Einfahren in den Sognefjord gleicht dem Folgen eines silbernen Fadens in das Herz des Landes. Bekannt als König der Fjorde, erstreckt er sich über mehr als 200 km ins Landesinnere – so weit, dass Sie bei Erreichen seines Endes fast mitten in Norwegen stehen. Türmende Klippen erheben sich über stillen Gewässern, deren Flächen von Gletschern gezeichnet und von den Überresten verlassener Höfe und Gehöfte gesprenkelt sind. Diese Ruinen zeugen still von den Generationen, die hier einst ein hartes Leben an den steilen Hängen führten. Am innersten Punkt des Fjords liegt Skjolden, ein ruhiges Dorf eingerahmt von Wasserfällen und schneebedeckten Gipfeln. Einst Rückzugsort für Philosophen und Künstler, darunter der Gelehrte Ludwig Wittgenstein, bietet Skjolden Zugang zum mächtigen Jostedalsbreen‑Gletscher – dem grössten auf dem europäischen Festland – oder zu malerischen Wegen durch Täler und blumenreiche Wiesen, die zu alten Bauernhöfen führen. Ein Stück weiter am Fjord steht die UNESCO‑gelistete Urnes Stabkirche, Norwegens älteste, deren Holzschnitzereien wikingerzeitliche Kunst mit christlicher Symbolik verbinden. Vor ihren verwitterten Holzbalken, umgeben von Bergen, spüren Sie die tiefe Kontinuität des Lebens an diesen Ufern, wo Glaube, Handwerk und Landschaft seit beinahe tausend Jahren miteinander verwoben sind.

6 . Tag Jugendstil am Meer Bei der Ankunft in Ålesund finden Sie eine der schönsten und markantesten Küstenstädte Norwegens. Nach einem verheerenden Brand 1904 entstand Ålesund in den anmutigen Formen und Pastelltönen des Jugendstils neu – Türmchen, Türme und florale Details, die sich im umgebenden Wasser spiegeln. Die Lage der Stadt ist ebenso eindrucksvoll: eine Gruppe von Inseln, eingerahmt von Bergen und Meer, mit Ausblicken, die sich in alle Richtungen öffnen. Schlendern Sie durch gepflasterte Strassen und Hafen‑Cafés oder besuchen Sie das Jugendstilmuseum, um zu erfahren, wie europäische Designströmungen dieses nördliche Juwel prägten. Für eine weite Panoramaansicht steigen Sie die Treppen zum Berg Aksla hinauf, wo sich der detaillierte Stadtplan und die Sunnmøre‑Alpen unter Ihnen entfalten. Wenn die Zeit es erlaubt, probieren Sie lokale Meeresfrüchte oder stöbern Sie in kleinen Boutiquen mit norwegischem Kunsthandwerk.

7 . Tag Gletscher, Täler und Dorfleben Die Zufahrt zum Nordfjord zählt zu den malerischsten Norwegens. Über 100 km ins Landesinnere verbunden, führt er vom offenen Meer zu gletschergeformten Tälern und spiegelglatten Seen. Die geschützten Gewässer des Fjords trugen einst Wikingerschiffe und Handelsschiffe; heute offenbart er einen sanfteren Lebensrhythmus, an dessen Ufern rote Bootshäuser, Weiden und bewaldete Hänge liegen. Steile Berge erheben sich abrupt aus dem Wasser, ihre Gipfel bleiben bis weit in den Frühling schneebedeckt, während Wasserfälle in silbernen Fäden von hohen Plateaus herabfallen. Am innersten Ende des Fjords liegt Olden, ein friedliches Dorf, eingerahmt vom türkisfarbenen Wasser des Oldeelva‑Flusses und dem mächtigen Gletscher Jostedalsbreenr. Von hier aus können Sie Ausflüge ins Tal unternehmen, Gletscherseen und Aussichtspunkte besuchen, wo Eis, Fels und Wiese aufeinandertreffen. Ob Sie nun die Uferpromenade erkunden oder an einem Ausflug ins Landesinnere teilnehmen – Olden fängt die Stille und Pracht Norwegens inneren Herzens ein.