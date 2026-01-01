1 . Tag Hamburg Individuelle Anreise nach Hamburg, Abfahrt 18.00 Uhr

Abendfahrt auf der Elbe

2 . Tag Tagesfahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal Der Nord-Ostsee-Kanal, auch bekannt als Kiel Canal, ist eine beeindruckende Wasserstraße, die die Nordsee mit der Ostsee verbindet. Er wurde im Jahr 1895 eröffnet und erstreckt sich über eine Länge von etwa 98 Kilometern. Der Kanal ermöglicht es großen Frachtschiffen und Passagierschiffen, die gefährliche Fahrt um Skandinavien zu umgehen und spart so Zeit und Kosten. Jährlich passieren mehr als 30.000 Schiffe den Kanal, was ihn zu einer der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt macht. Die imposanten Schleusenanlagen und die landschaftlich reizvolle Umgebung machen eine Fahrt entlang des Kanals zu einem faszinierenden Erlebnis.

3 . Tag Kopenhagen Zur Wunschliste von Kulturliebhabern passt der Besuch von Kopenhagen. Abseits der Hauptsaison, ohne großen Andrang, bringt die skandinavische Metropole Ihre Augen zum Leuchten. Zwischen der Kleinen Meerjungfrau, dem 125 cm großen Wahrzeichen der Stadt, und dem Königsschloss Amalienborg gleichen Ihre individuellen Entdeckungen einem Wintermärchen. Der weihnachtliche Tivoli und das pittoreske alte Hafenviertel Nyhavn bescheren Ihnen das typische „Hygge“-Gefühl: Erleben Sie hier die skandinavische Gastfreundschaft, Gemütlichkeit und Lebensart. Vielleicht versüßen Sie sich Ihren Aufenthalt mit Glögg und Smörrebröd. Nutzen Sie unbedingt die lange Liegezeit für einen abendlichen Bummel durch die stimmungsvoll beleuchteten Gassen. Man sagt, die Dänen seien die glücklichsten Menschen der Welt – in jedem Fall wird Sie die lebensfrohe Stadt mit ihrer mitreißenden Atmosphäre begeistern.

4 . Tag Seetag Entspannung auf See

5-6 . Tag Stockholm Ein Freilichtmuseum der Natur erwartet Sie beim Kreuzen durch den Stockholmer Schärengarten. Magisch leuchtet der Archipel mit rund 24.000 Inseln im Licht der tief stehenden Sonne. Die vielen offenen Decksflächen bieten perfekte Rundumsicht und Ihre Experten kenntnisreiche Kommentare. Klein und wendig, kreuzt Ihr Schiff flexibel und mit großer Entdeckerlust vorbei an Inselchen, blank geschliffenen Granitfelsen und roten Holzhäusern.



Was in Dänemark „Hygge“, ist in Schweden „Lagom“, ein Leben in Balance. Stockholm bietet Ihnen viele Möglichkeiten dafür. Eine Perle der Ostsee. Auf 14 Inseln erbaut, verbunden durch mehr als 50 Brücken. Die Metropole erscheint ebenso altehrwürdig wie jugendlich-modern. Bei Ihren Erkundungen, auch gut auf eigene Faust, zeigt Ihnen das „Venedig des Nordens“ die schönsten Seiten einer fast 700-jährigen Geschichte – mit unvergleichlichem Architekturreichtum. Im Kontrast zur historischen Gamla Stan, zu gotischen Kirchen und dem königlichen Schloss steht etwa das Moderna Museet mit bedeutender Kunst des 20. und 21. Jh. Im Winter wohnt der Altstadt – ein Geflecht enger Gassen mit kleinen Cafés und Boutiquen – ein besonderer Zauber inne. Probieren Sie hier unbedingt Lussekatter, das typische Hefegebäck mit Safran, oder steigen Sie mitten in der Metropole in die Schlittschuhe. Die Liegezeit über Nacht bietet auch vielfältige Möglichkeiten, den Abend in der schwedischen Hauptstadt zu nutzen.

7 . Tag Visby Wind im Gesicht, Salz auf den Lippen – die schwedische Insel Gotland in der Ostsee weiß auch im Winter zu begeistern. Ihre Küsten und Felder, Wiesen und Wälder liegen im Winterschlaf, während die Hauptstadt alle Ihre Entdeckersinne weckt: Abseits des Sommertrubels verzaubert Sie Visby mit märchenhafter Atmosphäre. Die gepflasterten Straßen sowie die mittelalterlichen Stadtmauern und Türme, die zum UNESCO-Welterbe gehören, strahlen im Glanz der Lichterketten einen besonderen Charme aus. Entspannt erleben Sie die Hansestadt fast privat bei Ihrem Spaziergang durch die wunderschön beleuchteten Gassen. Während Sie die Altstadt erkunden und durch Straßen von klassischer Schönheit schlendern, begegnen Ihnen Spuren der noch heute lebendigen Hansetradition.

8 . Tag Danzig Die ehemals führende preußische Hansestadt Danzig präsentiert sich Ihnen heute als Freilichtmuseum des historischen Städtebundes. Bernstein und Schiffbau bescherten Polens bekanntestem Hafen einst glanzvolle Zeiten. So gilt die Altstadt mit ihrer Architektur des 13. bis 18. Jh. noch heute als eine der schönsten des Landes. Von goldenen Zeiten zeugen die Lange Gasse mit prunkvollen Häusern und der Neptunbrunnen. In Danzig lebt der Geist der florierenden Hansezeiten aber vor allem in den Kontorhäusern und dem weltberühmten Krantor weiter – ein herrliches Panorama, das Sie gut mit Ihrer Kamera einfangen können. Nicht verpassen sollten Sie den Weihnachtsmarkt mit festlicher Beleuchtung und traditionellen Holzhütten: Hier findet sich bestimmt das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben zu Hause.

9 . Tag Kalmar In Südschweden begrüßt Sie das malerische Kalmar, immer noch ein echter Geheimtipp der Ostsee. Gegründet im Mittelalter, stieg es zum bedeutenden Macht- und Handelszentrum des Nordens auf. Im 13. Jh. florierte hier der Handel mit Butter, Eisen und Kalkstein, an dem viele deutschstämmige Kaufleute beteiligt waren. In den schmalen Kopfsteinpflastergassen der Altstadt spüren Sie die Geschichte auf Schritt und Tritt. Gut erhaltene Gebäude aus dem 18. und 19. Jh. reihen sich entlang der Straßen auf, und im Viertel Gamla Stan warten charmante Holzhäuser. Ihre Experten schärfen Ihren Blick für die Details einer 1.000-jährigen Historie. Ein wahrer Höhepunkt ist das majestätische Kalmarer Wasserschloss im Renaissancestil. Jetzt in der Vorweihnachtszeit lädt hier ein schöner Weihnachtsmarkt zum Verweilen ein.

10 . Tag Seetag Entspannung auf See

11 . Tag Hamburg Hamburg, Ankunft 08.00 Uhr

Individuelle Abreise