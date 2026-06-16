1 . Tag Bergen - das Tor zu den Fjorden Ihre Seereise beginnt in der zweitgrössten Stadt Norwegens, Bergen, die von König Olav Kyrre 1070 n. Chr. gegründet wurde. Bergen, umgeben von majestätischen Gipfeln, wird auch «Stadt der sieben Berge» genannt. Treffen Sie das Hurtigruten Expertenteam, das Sie entlang der norwegischen Küste und nach Spitzbergen begleiten wird.

2 . Tag Ein Bergdorf am Fjord ​Åndalsnes liegt am Isfjord und ist ein malerischer Küstenort mit ca. 2'000 Einwohnern. Die buchstäblichen Höhepunkte von Åndalsnes sind die Berge, die sich rund um die Stadt erheben. Erleben Sie das norwegische Konzept des friluftsliv – die Liebe zum Leben unter freiem Himmel – in Form einer Vielzahl von Aktivitäten, wie z. B. einer Wanderung zum Aussichtspunkt Rampestreken.

3 . Tag Norwegens Fischergemeinde Træna ist ein Archipel an der Küste von Helgeland am Rande des nördlichen Polarkreises, 33 Seemeilen nordwestlich des Festlands. Die Inselgruppe besteht aus rund 500 Inseln, Inselchen und Schären, von denen nur vier das ganze Jahr über bewohnt sind. Dank der grossen Seeadlerpopulation lohnt sich auch die Vogelbeobachtung hier vor Ort – das sollten Sie sich keinesfalls entgehen lassen.

4 . Tag Die Spitze der Lofoten ​Wir legen in Reine an, einem malerischen und bedeutenden Fischerdorf, das 1743 gegründet wurde. Dies ist eine der am meisten fotografierten Landschaften in ganz Norwegen. Hier reihen sich unter scharfkantigen, sich im Wasser widerspiegelnden Bergketten rotgestrichene Rorbuer auf wie an einer Perlenschnur.

5 . Tag Das Tor zur Arktis ​Bei einem Besuch in Tromsø auf Ihrem Weg von oder nach Spitzbergen folgen Sie den Spuren der Geschichte. Für die meisten Entdecker und Seeleute, die Arktisexpeditionen unternahmen, begann oder endete ihr Abenteuer in dieser Stadt.

6 . Tag Das Dach Europas ​Gegen Vormittag erreichen Sie Honningsvåg, die nördlichste Stadt auf dem norwegischen Festland. Honningsvåg ist auch das Tor zum Nordkap, dem „nördlichsten Punkt Europas“. Das Plateau liegt 307 Meter über dem Meer und etwas mehr als 1'600 Kilometer südlich des geografischen Nordpols.

7 . Tag Auf See in den Gewässern von Bjørnøya ​Bjørnøya ist die südlichste Insel des Spitzbergen-Archipels und liegt fast genau auf halbem Weg zwischen dem norwegischen Festland und Spitzbergen. Wenn Sie die Insel sehen, werden Sie sicher bemerken, dass es dort weder Bäume noch Sträucher gibt. Hier wächst in der Tat sehr wenig, und das Land ist teilweise nur mit einer dünnen Schicht aus Moosen und Flechten bedeckt. Alles, was hier wächst, wird von den Hinterlassenschaften der zahlreichen Vögel genährt, die auf den Meeresklippen nisten.

8 . Tag Am Ende der Welt ​Heute erreichen Sie das Spitzbergen-Archipel und machen sich auf den Weg nach Spitzbergen, der grössten der drei Hauptinseln. Prächtige braune und grüne Berge ragen schroff über der arktischen Tundra empor, während Flüsse aus geschmolzenem Schnee durch die Talebenen rieseln und in der Sommersonne glitzern. Am frühen Nachmittag erreichen Sie Longyearbyen am Ufer des Isfjords. Verbringen Sie einige Zeit damit, durch die Stadt zu schlendern und die Vielzahl von Galerien, Pubs, Restaurants und Brauereien sowie das bemerkenswerte Nordpol-Expeditionsmuseum zu bewundern.

9 . Tag Wissenschaft an der Grenze zur Arktis ​An der Spitze der Halbinsel Brøgger liegt Ny-Ålesund, bekannt für seine wissenschaftlichen Forschungsstationen seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Im Sommer arbeiten hier über hundert Forscher aus mehr als zehn Ländern. Halten Sie Ausschau nach Walrossen, Zugvögeln wie Papageitauchern und Prachteiderenten sowie Polarfüchsen und Spitzbergen-Rentieren. In den Gewässern sieht man manchmal Beluga-Wale und mit etwas Glück sogar Eisbären auf der Suche nach Robben.

10 . Tag Abreise aus Spitzbergen Leider ist für Sie die Zeit des Abschieds von Spitzbergen gekommen und Sie fahren nun wieder südwärts zum norwegischen Festland zurück. Geniessen Sie bei klarem Himmel die Sommersonne an Deck und halten Sie Ausschau nach Walen, Delfinen und Schweinswalen. Für einige faszinierende Einblicke in die lokale Geschichte und Tierwelt besuchen Sie einen Vortrag des Expertenteams.

11 . Tag Erkundung von «Norwegen im Miniaturformat» Nach kurzem Stop in Tromsø fahren Sie nach Senja. Senja wird von den Einheimischen stolz als «Norwegen im Miniaturformat» bezeichnet und verfügt über äusserst vielfältige Landschaften, die verschiedene Teile der norwegischen Küste widerspiegeln: Von den Sandstränden, dem türkisfarbenen Wasser und den hohen Bergen der Nordküste bis hin zur felsigen Küste und den Kiefernwäldern im südlichen Senja und dem Ånderdalen-Nationalpark. Im Osten wird die Landschaft von sanften Hügeln und Birkenwäldern dominiert.

12 . Tag Stokmarknes, Svolvær - das Herz der Lofoten ​Lernen Sie am Vormittag Stokmarknes kennen, den Geburtsort der Hurtigruten-Postschiffroute. Danach fahren Sie durch den Raftsund und den Trollfjord zu den Lofoten, einer der spektakulärsten Regionen Norwegens, mit ihren beeindruckend aus dem Ozean ragenden grünen Klippen.

13 . Tag Höhepunkte der Helgelandküste ​Die Helgelandküste, ein bekannter Abschnitt voller markanter Berge, die viele Mythen und lokale Legenden hervorgebracht haben. Sie werden in der Stadt Brønnøysund festmachen, etwas weiter von Brønnøysund entfernt liegt der einzigartige Berg Torghatten. Das Erste, was Ihnen am Torghatten auffallen wird, ist das Loch, das sich mitten durch den Berg zieht.

14 . Tag Die Sunnmøre-Alpen ​Das Schiff hält kurz in Ålesund, bekannt für seine Jugendstilarchitektur und die Lage auf einer Halbinsel unterhalb des Berges Aksla. In der Nähe durchschneidet der Hjørundfjord die 1'700 Meter hohen Gipfel der Sunnmøre-Alpen und bleibt ein verborgenes Juwel, das nur von wenigen Schiffen besucht wird.

15 . Tag Zurück dorthin, wo alles begann ​Vormittags treffen Sie wieder in Bergen ein. Es ist Zeit, das Schiff zu verlassen, vorher aber können Sie sich von Ihren Mitreisenden und der Besatzung der MS Midnatsol verabschieden, die Ihre Reise mit der Spitzbergen-Linie so angenehm gemacht haben.