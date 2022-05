Seychellen Ferien mit der Familie

Seychellen Reisen mit Kindern – Übernachten in Familiensuites

Die Strände der Seychellen fallen sanft ab. Ihre Kinder können Sandburgen aus sauberem, weissem Sand bauen, im flachen Wasser planschen und am Strand toben. Die Hotels bieten Kinderbetreuung an, es gibt überall eine Kids Corner und Spielecken. Freuen Sie sich auf Animation und auf angeleiteten Sport im Wasser sowie an Land! Ihre Kinder können Kanu fahren, den Spielplatz unsicher machen und an Bastelstunden teilnehmen. Die Angebote gelten für unterschiedliche Altersstufen, so dass auch Teenager auf ihre Kosten kommen. Sie haben spezielle Wünsche? Unsere Seychellen Spezialisten wissen, welche Resorts am besten zu Ihnen passen!