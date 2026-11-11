Zwischen Schären und Hansestädten ab Kiel

Entdecken Sie während einer Ostsee & Baltikum Kreuzfahrt die Kontraste zwischen skandinavischer Schlichtheit und östlicher Üppigkeit. Lassen Sie sich einfach treiben und geniessen Sie obendrein an Bord die umfangreichen Mein Schiff ® Premium-Inklusivleistungen.



Reisedatum

Mai - September 2028