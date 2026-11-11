Zwischen Schären und Hansestädten ab Kiel
Zwischen Schären und Hansestädten ab Kiel
ab CHF 1665.– / pro Person
ab/bis Kiel
Highlights:
- Historische Altstädte in Riga und Tallinn
- Nordisches Flair in Helsinki und Stockholm
- Eindrucksvolle Schärenlandschaften der Ostsee
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kiel
Einschiffung in Kiel und Beginn Ihrer Reise durch die Ostsee. Nach dem Ablegen bleibt Zeit, die Mein Schiff 7 kennenzulernen und entspannt in die Reise zu starten.
2. Tag Tag auf See
3. Tag Riga
Lettlands Hauptstadt begeistert mit prachtvoller Jugendstilarchitektur, historischen Gassen und einer lebendigen Altstadt. Cafés, Märkte und die Lage an der Daugava verleihen Riga ihren besonderen Charakter.
4. Tag Tallinn
Die estnische Hauptstadt verbindet mittelalterliche Geschichte mit modernem nordischem Lebensgefühl. Schlendern Sie durch die verwinkelten Gassen der Altstadt und entdecken Sie historische Plätze, Kirchen und Stadtmauern.
5. Tag Helsinki
Finnlands Hauptstadt präsentiert sich modern, kreativ und angenehm entspannt. Design, Architektur, Markthallen und die unmittelbare Nähe zum Meer prägen diesen abwechslungsreichen Aufenthalt.
6. Tag Stockholm
Die schwedische Hauptstadt erstreckt sich über zahlreiche Inseln und zählt zu den schönsten Metropolen Nordeuropas. Historische Gassen in Gamla Stan, elegante Boulevards und die eindrucksvolle Schärenlandschaft machen diesen Tag zu einem besonderen Höhepunkt.
7. Tag Tag auf See
8. Tag Kiel
Am Morgen erreichen Sie wieder Kiel. Nach der Ausschiffung endet eine abwechslungsreiche Ostseereise zwischen historischen Hansestädten, nordischem Design und faszinierenden Schärenlandschaften.
Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Kiel
- Kreuzfahrt in einer Balkonkabine
- Vollpension an Bord
- Premium Alles Inklusive (beinhaltet u.a. eine Auswahl an Markengetränken und Cocktails, sowie Tee-, Kaffee- und Konditoreispezialitäten)
- Internet: 350 MB Datenvolumen p. P. und Reise
- Trinkgelder / Kabinenservice
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Nutzung der meisten Freizeiteinrichtungen
- Gepäckbeförderung bei Ein-und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Landausflüge
- Weitere Internetnutzung
- Getränke, welche nicht bereits inkludiert sind
- Diese und weitere Ostseereisen zwischen Mai und September 2028 können via Knecht Reisen gebucht werden.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1665.– / pro Person