In Singapur beginnt Ihre Reise an Bord der eleganten Oceania Vista. Die ersten Stationen führen nach Penang und Phuket, wo sich südostasiatische Kultur, exotische Küche und tropische Landschaften miteinander verbinden.



Mit Hambantota erreichen Sie Sri Lanka. Naturreservate, eine reiche Tierwelt und jahrhundertealte Traditionen prägen den Süden der Insel. Danach wartet mit Malé das Herz der Malediven. Das intensive Blau des Indischen Ozeans und die tropische Inselwelt bilden einen reizvollen Kontrast zu den bisherigen Stationen.



Nach entspannten Tagen auf See erscheint Mahé am Horizont.

Die grösste Insel der Seychellen begeistert mit üppiger Vegetation, Granitfelsen und paradiesischen Stränden. Weiter südlich entdecken Sie Nosy Be vor der Küste Madagaskars sowie Mayotte im Archipel der Komoren.



Mit Maputo erreicht die Oceania Vista das afrikanische Festland. Mosambiks Hauptstadt überrascht mit portugiesischen Einflüssen und afrikanischem Flair. Anschliessend führt die Reise weiter nach Südafrika.



In Gqeberha bleibt besonders viel Zeit für Entdeckungen. Die Region des Eastern Cape ist für ihre Küstenlandschaften und hervorragenden Möglichkeiten für Natur- und Tierbeobachtungen bekannt. Nach einem letzten erholsamen Tag auf See endet diese aussergewöhnliche Reise in Kapstadt, einer der faszinierendsten Metropolen Afrikas.