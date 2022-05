Malediven Schiffsreisen

Kreuzfahrten

Atemberaubende Einblicke

Kreuzfahrten gewähren selbst noch erfahrenen Tauchern neue atemberaubende Einblicke in die Unterwasserwelt der Malediven. Die Reise auf einem Schiff führt Sie nahe an fischreiche Korallenriffe, wo Sie sogar Grossfische beobachten können. Starten Sie atemberaubende Tauchgänge und tauschen Sie Ihre Eindrücke und Erlebnisse anschliessend mit anderen Teilnehmern bei einem geselligen Zusammensein an Deck aus. Erfahrene Tauchguides geben Ihnen Sicherheit und führen Sie zu den schönsten Tauchspots der Malediven. Es gibt Kreuzfahrten, die sich an Anfänger und Fortgeschrittene gleichermassen richten. Bei einigen wird jedoch eine Mindesterfahrung erwartet. Die Schiffe sind in Grösse und Komfort unterschiedlich und unterscheiden sich zudem durch verschiedene Ausstattungsmerkmale. Manche haben sogar einen Whirlpool an Deck und verfügen über einen Wellnessbereich oder gar ein Gym. Unsere Malediven Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen Ihnen eine unvergessene Schiffsreise zusammen.