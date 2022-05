Karibik Reisen mit Kindern

Nur Karibik Badeferien? Karibik Ferien aktiv geniessen!

Wer will schon die ganze Zeit nur am Strand liegen und lesen? Natürlich hat die Karibik mehr zu bieten als tolle Strände! Sie können auf allen Inseln im Meer schwimmen, können Schildkröten beobachten in der Karibik, bei Ferien in der Dominikanischen Republik auf Eseln reiten oder Polo spielen, Whalewatching in Dominica geniessen oder auf Aruba eine Straussenfarm besuchen. Wie wäre es mit Kuba? Gönnen Sie sich doch einfach eine von unseren Karibik Spezialisten zusammengestellte Kuba Mietwagenrundreise. Schwimmen mit Delfinen vor Kuba ist ein einzigartiges Erlebnis! Vielleicht begegnen Ihnen sogar Seelöwen, wer weiss.