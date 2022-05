In Kuba wandern

Diverse Nationalparks auf seinen Kuba Wanderungen entdecken

Kuba hat seit vielen Jahren den Wert seiner Natur erkannt, pflegt seine unterschiedlichen Landschaften und forstet die Waldbestände auf. Der Nationalpark Alejandro de Humboldt ist vor allem für die Reisenden spannend, die sich für den Regenwald interessieren. Das Gelände des Parks umfasst mehr als 70'000 Quadratmeter. Auch der Nationalpark Topes de Collante ist ein Ort, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Die Vielfalt ist gross und so haben Reisende die Auswahl zwischen Natur, Kultur und Geschichte. Wer auf den Spuren der Revolutionäre unterwegs sein will, findet ebenso was er sucht, wie Reisende, die die Flora und Fauna der Karibik erkunden wollen. In Trinidad kann man sich die Altstadt anschauen und die historischen, kopfsteingepflasterten Strassen erkunden, sowie auf dem berühmten neobarock gestalteten Hauptplatz Plaza Mayor eine Pause einlegen und in einem Café eine Erfrischung geniessen. Wer Lust hat, mit dem Fahrrad das Land und die Menschen zu erkunden, der kann zusammen mit unseren Reiseexperten eine Reise zum Velofahren planen. Aber auch wenn Sie in Kuba Hotels buchen wollen, sind unsere Spezialisten für Sie da.