Kuba Veloferien

Wer Kuba von einer einzigartigen Seite kennenlernen möchte, der sollte aufs Rad steigen. Vor allem für Reisende aus einem Land, das noch vor gut zehn Jahren eine Velovignette als Pflicht vorsah, ist kubanisches Fahrradfahren garantiert ein absolut exotisches Unterfangen – auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht. Wer seine nächsten Aktivferien in Havanna verbringen will, der kann Kuba per Rad erkunden und dabei das Land und die Menschen auf einmalige Weise erleben. Nicht nur der Kinder und Rentner wegen, die neben dem Velo herlaufen oder von der gemütlichen Bank am Wegesrand aus herüber winken. Die Fahrradstrecken sind für ausgedehnte Fahrradtouren entlang der Kaffeeplantagen bestens geeignet. Magische Momente, die zum Verweilen einladen inklusive. Denn Radferien in Kuba sind eine Garantie für aussergewöhnliche Erinnerungen.