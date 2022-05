Die historische Stadt ist ein strahlendes Juwel und verführt Reisende aus aller Welt mit ihrer Eleganz, ihren aufgeklärten französischen Allüren und ihrem lebhaften karibischen Geist. Zu Recht wird sie als Kubas ‘Perle des Südens’ bezeichnet. Sich um die spektakulärste natürliche Bucht des Landes schmiegend, ist Cienfuegos eine 1819 von französischen Emigranten gegründete Hafenstadt. Ihr einheitliches Erscheinungsbild eleganter neoklassizistischer Architektur brachte ihr 2005 die Aufnahme in die Liste des UNESCO Welterbes ein. Geografisch gesehen ist die Stadt in zwei Teile geteilt: Auf der einen Seite ist die zentrale Zone mit ihren Kolonnaden und dem stattlichen Paseo del Prado mit einem anmutigen Park gleich nebenbei. Auf der anderen liegt der Stadtteil Punta Gorda, der in eine schmale Halbinsel übergeht, die in die Bucht hinausragt. Auf einem Stadtrundgang durch Cienfuegos werden Sie hier einige der schönsten architektonischen Erbstücke der Stadt sehen, die in den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts von wohlhabenden Einwohnern errichtet worden waren. In der sechstgrössten Stadt Kubas steht Ihnen eine ansprechende Auswahl an Hotels und weiteren Unterkünften zur Verfügung. Fragen Sie unsere Kuba Spezialisten nach ihren Reisetipps für Ihre nächsten Kuba Ferien.