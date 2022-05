Kuba Reisen mit Kindern

Kuba Badeferien: Meer, so weit das Auge reicht

Eine Reise nach Kuba mit der ganzen Familie ist ein einmaliges Erlebnis. Mit einem Spezialisten in Kuba Hotels buchen geht einfach und schnell. Denn unsere erfahrenen Reiseexperten kennen sich nicht nur mit den besten Hotels für Ihre Kuba Reise aus, sondern kennen auch die besten Routen für ausgedehnte Rundreisen. Denn eine Kuba Rundreise erschliesst die Insel in der Karibik auf eine einmalige Art und lässt Familien zusammen Zeit in einer spannenden und aufregenden Kultur verbringen. Egal, ob man eine Kutschenfahrt macht oder einen Strandtag mit Wassersport geniesst: Kuba wird bei der ganzen Familie Erinnerungen hinterlassen, die man so schnell nicht vergessen wird. Das Unterhaltungsprogramm in den Hotels ist speziell auch auf die Kleinsten ausgerichtet. So können die Kinder am Pool spielen und die Wasserrutsche in Beschlag nehmen, während im Hintergrund Reggae Musik läuft und die Eltern einen Cocktail vor dem Essen geniessen. Die kreolische lokale Küche ist dabei ebenso zu entdecken wie andere internationale Klassiker.