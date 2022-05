Die passende Unterkunft in Jamaika für jedes Budget

So vielseitig das Land und seine Kultur ist, so breit ist Ihre Auswahl, wenn es um Hotels in Jamaika geht. Wählen Sie zwischen einem einfachen Gästehaus, einem All Inclusive Strandhotel oder einem luxuriösen Resort, in dem keine Wünsche erfüllt bleiben werden. In und bei den grösseren Städten wie Kingston, Montego Bay oder kleineren Ortschaften und Regionen wie Whithouse, Negril, Runaway Bay, Rose Hall oder Ocho Rios finden Sie verträumte, kleine «Bijous» ebenso wie komfortable Hotels mit Sportmöglichkeiten, verschiedenen Restaurants und ähnlichen Annehmlichkeiten. Egal, ob Sie ein Resort an exklusiver Strandlage, einen verträumten Hideaway oder ein praktisches Stadthotel bevorzugen, unsere Spezialisten zeigen Ihnen die passenden Möglichkeiten gerne auf. Rufen Sie uns an.

Honeymoon in Paradise: Romantische Ferien nicht nur für Honeymooner

Der spektakuläre Negril Strand an Jamaikas äusserster Westküste wird auch Seven Mile Beach genannt – obwohl das eigentlich gar nicht stimmt, denn er erstreckt ‘nur’ über eine Länge von sechs Kilometern. Ob er nun zu den zehn schönsten Stränden der Welt zählt – ein Prädikat, welches Seven Mile Beach mehrfach verliehen wurde – sollten Sie in Ihren Jamaika Ferien selbst entscheiden. Spektakulär ist aber auf jeden Fall die Vielseitigkeit des Hotelangebots entlang dieses Vorzeigestrands. Wenn Sie mit Ihrer Familie nach Jamaika reisen, dürfte Ihnen das Charela Inn Hotel gefallen. Die grosszügig bemessenen Zimmer, viele davon mit spektakulärem Meerblick, versprechen einen erholsamen Aufenthalt. Im hauseigenen Restaurant wird eine Mischung aus jamaikanischer und französischer Küche serviert, was die Nationalitäten der Besitzer repräsentiert. Honeymooners fühlen sich im Sandals Negril Beach Resort besonders gut aufgehoben. Strandhochzeiten sind in diesem stilvollen Strandhotel nämlich sehr populär. Romantische Zweisamkeit oder Ferien mit der ganzen Familie sind im grosszügigen Beaches Negril Resort & Spa genussreich. Der traumhafte Strand, Aktivitäten für sportlich Begeisterte und Kids sowie ein breites kulinarisches Angebot in neun verschiedenen Restaurants garantieren erholsame Jamaika Ferien.

Kaiserliche Unterkünfte und königliche Strände an der Nordküste

Montego Bay ist zwar die eine verhältnismässig grosse Stadt, sie verfügt aber über sehr schöne Strände und eine grosse Auswahl gepflegter Hotels und Resorts. Suchen Sie einen ruhigen, stillvollen Rückzugsort nur für Erwachsene? Dann empfehlen wir Ihnen das Sandals Royal Caribbean Resort. Der Luxus, der Sie in dieser Strandoase erwartet, ist augenscheinlich, aber dennoch dezent und unaufdringlich. Nach einem sonnenreichen Tag mit Wassersport und einem Tennismatch in der Abenddämmerung können Sie den Abend am offenen Feuer ganz romantisch am Strand beschliessen. Zur gleichen Hotelgruppe gehört das wundervolle Sandals Royal Plantation Resort, die unangefochtene Nummer Eins der Resorts in der Region Ocho Rios. Die meisten Zimmer und Suiten dieses exquisiten Hotels bieten Ausblick auf das Meer. Wer eine budgetfreundlichere Unterkunft sucht, ist mit der gemütlichen Hibiscus Lodge gut bedient. Dieses sympathische kleine Hotel ist etwa fünfzehn Gehminuten vom Örtchen Ocho Rios entfernt. Welche Ansprüche und Wünsche Sie in Bezug auf Hotels und Resorts für Ihre Jamaika Reisen auch haben, unsere Karibik Spezialisten kennen sich aus in Jamaika und beraten Sie gerne. Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin.