Dominikanische Republik Rundreisen

UNESCO Weltkulturerbe in der Altstadt Santo Domingos

Die Hauptstadt, Santo Domingo, ist ein Pflichtbesuch auf einer Reise durch die Dominikanische Republik. Die dynamische Metropole wartet mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten auf Ihre Besucher. In der Altstadt, die zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt wurde, steht eine Kathedrale ohne Türme aus dem 16. Jahrhundert. Die älteste Kathedrale Amerikas wurde nie fertiggestellt, weil die Arbeiter ihr Glück stattdessen als Goldsucher versuchten. Die Calle las Damas in der Zona Colonial führt an einer weiteren sehenswerten Kulisse vorbei: die des Palastes Alcácar de Colón, in dem Vizekönig und Sohn des Kolumbus Diego Colón residierte.

Dichte Regenwälder und bunte Unterwasserwelt

Ihre Reise durch die Dominikanische Republik führt Sie durch eine beeindruckende Landschaft. Es geht durch dichte Regenwälder, vorbei an Wasserfällen und Kakao-Plantagen. In der Laguna de Oviedo tummeln sich Flamingos im seichten Wasser und auf der Halbinsel Samanà können Sie am Sandstrand unter Palmen den Tag ausklingen lassen. Besuchen Sie die geschichtsträchtige Stadt San Cristobobal an der Südküste des Landes. An den traumhaften Stränden werden Tauchgänge in die schillernde Unterwasserwelt angeboten.

Höhlen der Wunder und tosende Fluten

Das Höhlensystem der Cuevas de las Maravillas, was übersetzt so viel wie «Höhlen der Wunder» bedeutet, ist ein absolutes Highlight auf jeder Reise. Die Tropfsteinhöhle, die als Naturmuseum genutzt wird, schillert in bunten Farben und entführt die Besucher in eine mystische Welt. Wer in seinen Ferien etwas Action braucht, dem sei eine River-Rafting-Tour auf dem Nizao-Fluss oder das Abseilen unter einem Wasserfall empfohlen. Unsere Karibik Spezialisten unterstützen Sie gerne bei der Planung Ihres individuellen Abenteuers.