Dom Rep Cocktail ab Santo Domingo

1 . Tag Flughafen Santo Domingo – Altstadt Santo Domingo (30 km – 30 Min) Transfer zum Hotel in Santo Domingo.

2 . Tag Weltkulturerbe Altstadt und ­Ursprung der Neuen Welt Die quirlige Millionenstadt hat eine Reihe von kulturellen, insbesondere architektonischen Sehenswürdigkeiten zu bieten, wie man sie sonst nirgendwo auf der Insel Hispaniola findet. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung, um die erste Stadt der Neuen Welt zu erkunden

3 . Tag Santo Domingo – Santiago – Punta Rucia (250 km – 4 Std 15 Min) Die Fahrt geht heute nach Santiago. Dort angekommen besuchen Sie Los Pepines, eines der symbolträchtigsten Viertel mitten im historischen Zentrum der Stadt. Street Food darf bei diesem Spaziergang selbstverständlich nicht fehlen. Während der Tour werden Sie mehrere Stopps einlegen, um die typischen Empanadas, mit Gemüse oder Fleisch gefüllte Teigtaschen, und frische Fruchtsäfte zu probieren.

4 . Tag Halbtagesausflug Cayo Arena Heute unternehmen Sie einen Ausflug zur Sandbank Cayo Arena. Sie ist ein Highlight während Ihres Aufenthaltes in Punta Rucia. Hier geniessen Sie die Ruhe in paradiesischer Umgebung. Nach ein paar Stunden Aufenthalt kehren Sie zurück zum Hotel.

5 . Tag Punta Rucia – Puerto Plata – Cabarete (115 km – 2 Std 40 Min) Nach dem Frühstück geht es heute nach Puerto Plata. Bei einer geführten Tour durch das historische Stadtzentrum erkunden Sie Geschichte und Kultur der Stadt. Ausserdem fahren Sie mit der Seilbahn hoch hinauf auf den 800 Meter hohen Berg Isabel de Torres und geniessen diespektakuläre Aussicht. Anschliessen besuchen Sie das Macorix House Of Rum. Beim Rundgang erfahren Sie alles über die Geschichte der Rumfabrik und den Herstellungsprozess inkl. Verkostung.

6 . Tag Ganztagesausflug Cabarete – San Francisco de Macorís – Tamboril – Cabarete (180 km – 4 Std 30 Min) Sie besichtigen heute den Sendero de ­Cacao. Hier haben Sie die Möglichkeit, auf der Kakaoplantage Hacienda La Esmeralda, alles zu erfahren, vom Anbau der ­Kakaobohne bis hin zur Schokoladenverarbeitung. Im Anschluss fahren Sie weiter nach Tamboril und besichtigen eine Zigarrenfabrik, wo Ihnen alles über die Tabakverarbeitung und Zigarrenmanufaktur erklärt wird.

7 . Tag Cabarete – Jarabacoa – Santo Domingo (270 km – 4 Std 45 Min) Sie besichtigen den charmanten Ort Jarabacoa und besuchen die Kaffeefabrik Monte Alto, wo Ihnen alles über den Anbau und die Verarbeitung von Kaffee erklärt wird. Selbstverständlich gibt es auch eine Kaffeeprobe. Danach haben Sie Zeit, das Restaurant Alta Vista zu besuchen. Das angesagte Lokal liegt weit oben auf einem Berg und ist über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Fakultatives Mittagessen. (Kosten zu Lasten der Teilnehmer). Anschliessend geht es zurück nach Santo Domingo.

8 . Tag Santo Domingo – San Pedro de Macorís – Altos de Chavón – Flughafen Punta Cana/Santo Domingo Optional: Badeverlängerung (140 km – 1 Std 50 Min)



Wir fahren heute Richtung Südosten. Unterwegs besuchen Sie das interessante Höhlensystem Cueva de las Maravillas mit unterirdischen Flussläufen und Tropfsteinhöhlen. Es ist die grösste erschlossene Tropfsteinhöhle der Dominikanischen Republik und birgt viele beeindruckende Zeichnungen der Taíno Indianer. Danach besichtigen Sie den Nachbau eines mediterranen Dorfes aus dem 16. Jahrhundert, das am Fluss Chavón liegt. Anschliessend Transfer zum Flughafen. Optionale Badeverlängerung.