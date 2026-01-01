Dom Rep Rundreise für Familien ab Santo Domingo

Entdecken Sie die von der UNESCO zum Weltkulturerbe gekrönte Altstadt von Santo Domingo mit der ganzen Familie bei einem Rundgang, der sich insbesondere an Reisende mit Kindern richtet. Sie beginnen die Tour mit einer Rundfahrt auf einem motorisierten Zug durch die historische Altstadt. Bei der kurzweiligen Fahrt lernen Sie in etwa 40 Minuten die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Strassen und Plätze kennen. Danach geht es weiter ins 4D-Kino, wo Sie einen Film über die Belagerung Santo Domingos durch den Piraten Francis Drake sehen. Zuletzt besuchen Sie noch das Kakao-Museum. Hier erfahren Sie alles über den Anbau und die Verarbeitung von Kakao.

Santo Domingo – Gualey – Las Terrenas

Beim heutigen Ausflug lernen Sie Santo Domingo von einer anderen Seite kennen. Abseits aller Touristenpfade sehen Sie das Leben der weniger privilegierten Bevölkerung und tragen einen kleinen Teil dazu bei, ihre Umstände zu verbessern. Nach dem Frühstück besuchen Sie die gemeinnützige Stiftung Rincón de Luz. Die Stiftung leistet seit über 18 Jahren Arbeit im Bereich Bildung, Ernährung und Gesundheit für sozial benachteiligte Kinder, Jugendliche und Senioren.

Anschliessend bekommen Sie einen Eindruck von den Lebensumständen in einem der ärmsten Viertel der Dominikanischen Republik. Sie besuchen die vier bei den Anwohnern beliebten Pozos, kleine Seen gespeist von natürlichen Quellen. Einer der Pozos wird seit jüngster Zeit als Zuchtbecken für Zier- und Speisefische verwendet. Nach dem Ende des Rundgangs begeben Sie sich zur Seilbahnstation von Gualey. Sie besteigen die Seilbahn, von der aus Sie einen spektakulären Ausblick geniessen. Danach verabschiedet sich Ihre Reiseleiter und die Fahrt geht im Anschluss in Richtung Norden, Ziel ist die Halbinsel Samaná.