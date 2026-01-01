Dom Rep Rundreise für Familien ab Santo Domingo
Dom Rep Rundreise für Familien ab Santo Domingo
Preis auf Anfrage
ab/bis Santo Domingo
Highlights:
- Rundgang für Kinder durch Santo Domingo
- Wahlprogramm für Kinder
- Leben in Santo Domingo von ärmeren Viertel
- Seilbahn in Gualey
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Flughafen Santo Domingo – Altstadt Santo Domingo (30 km – 30 Min)
Transfer in die Altstadt von Santo Domingo. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.
2. Tag Santo Domingo für die ganze Familie
Entdecken Sie die von der UNESCO zum Weltkulturerbe gekrönte Altstadt von Santo Domingo mit der ganzen Familie bei einem Rundgang, der sich insbesondere an Reisende mit Kindern richtet.
Entdecken Sie die von der UNESCO zum Weltkulturerbe gekrönte Altstadt von Santo Domingo mit der ganzen Familie bei einem Rundgang, der sich insbesondere an Reisende mit Kindern richtet.
Sie beginnen die Tour mit einer Rundfahrt auf einem motorisierten Zug durch die historische Altstadt.
Bei der kurzweiligen Fahrt lernen Sie in etwa 40 Minuten die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Strassen und Plätze kennen. Danach geht es weiter ins 4D-Kino, wo Sie einen Film über die Belagerung Santo Domingos durch den Piraten Francis Drake sehen. Zuletzt besuchen Sie noch das Kakao-Museum. Hier erfahren Sie alles über den Anbau und die Verarbeitung von Kakao.
3. Tag Santo Domingo – Gualey – Las Terrenas
Beim heutigen Ausflug lernen Sie Santo Domingo von einer anderen Seite kennen. Abseits aller Touristenpfade sehen Sie das Leben der weniger privilegierten Bevölkerung und tragen einen kleinen Teil dazu bei, ihre Umstände zu verbessern. Nach dem Frühstück besuchen Sie die gemeinnützige Stiftung Rincón de Luz. Die Stiftung leistet seit über 18 Jahren Arbeit im Bereich Bildung, Ernährung und Gesundheit für sozial benachteiligte Kinder, Jugendliche und Senioren.
Anschliessend bekommen Sie einen Eindruck von den Lebensumständen in einem der ärmsten Viertel der Dominikanischen Republik. Sie besuchen die vier bei den Anwohnern beliebten Pozos, kleine Seen gespeist von natürlichen Quellen. Einer der Pozos wird seit jüngster Zeit als Zuchtbecken für Zier- und Speisefische verwendet. Nach dem Ende des Rundgangs begeben Sie sich zur Seilbahnstation von Gualey. Sie besteigen die Seilbahn, von der aus Sie einen spektakulären Ausblick geniessen. Danach verabschiedet sich Ihre Reiseleiter und die Fahrt geht im Anschluss in Richtung Norden, Ziel ist die Halbinsel Samaná.
4-7. Tag Aufenthalt in Las Terrenas
Lassen Sie an den wunderschönen und einzigartigen Sandstränden dieser Halbinsel die Seele baumeln. Hier erleben Sie das karibische Leben pur. Palmen, die sich im sanften Wind wiegen, kühle Cocktails und frisch zubereitete Meeresfrüchte sowie die Klänge der Musik von Merengue und Bachata. Unternehmen Sie optionale Ausflüge oder relaxen Sie in karibischer Atmosphäre! Optionale Ausflüge von bis Las Terrenas (im Reisepreis nicht inklusive) – Pferdereiten (Strandausflug oder Ponyreiten) – Zubucherausflug «Walbeobachtung in der Bucht von Samaná» – Zubucherausflug «Zipline – Seilrutsche über dem Tropenwald»
8. Tag Las Terrenas – Flughafen Santo Domingo
Transfer zum Flughafen von Santo Domingo gemäss Ihrer Flugdaten.
Transfer zum Flughafen von Santo Domingo gemäss Ihrer Flugdaten.
Optionale Badeverlängerung.
Privatrundreise 8 Tage ab/bis Santo Domingo
- Transfer Flughafen Santo Domingo – Unterkunft Santo Domingo
- 7 Übernachtungen in Mittelklassehotels
- Täglich Frühstück
- 1x Mittagessen
- Lokale deutschsprechende Reiseleitung (Tag 2 und Tag 3)
- Privater Transport mit spanischsprachigem Fahrer
- Alle Eintrittsgebühren, Steuern und Servicegebühren der erwähnten Ausflüge und Besuche laut Beschreibung
- Transfer nach der Badeverlängerung
- Trinkgelder für Fahrer/Reiseleiter
- Fakultative Ausflüge
- Sämtliche nicht erwähnten Mahlzeiten, Getränke und persönliche Ausgaben
- Sonderkonditionen an Feiertagen und speziellen Anlässen
- Ausserordentliche Annullationsbedingungen
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage