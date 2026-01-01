Knecht Reisegruppe Gütesiegel
karibik Reisen Gütesiegel
karibikreisen
Eleuthera, Bahamas

Eleuthera Ferien

Zu endlosen Sandstränden und zwei Weltmeeren

Eleuthera dehnt sich wie ein dünner, 175 Kilometer langer Halbmond aus rosa Sandstränden, von der Brandung zerklüfteten Riffen, verwitterten Felsen und dichter subtropischer Vegetation in den warmen karibischen Gewässern aus. Der Name ist vom griechischen Wort eleutheria abgeleitet und bedeutet Freiheit. Und genau dies werden Sie auf Ihren Bahamas Reisen hier geniessen. Entscheiden Sie sich nach Lust und Laune zwischen süssem Nichtstun, ausgedehnten Strandspaziergängen, Surfen an den besten Surfspots im Land, einer Inseltour oder einem herrlichen karibischen Gericht in einem der zahlreichen Restaurants auf Eleuthera.

Die Insel versinnbildlicht die idyllischen Bahamas mit kleinen Fischerdörfern, verträumten Boutique Hotels, karibischen Traumstränden und grünen Palmenalleen. Den spektakulärsten Farbkontrast der Bahamas kann man jedoch auch als Fussgänger bestaunen: An der schmalsten Stelle von Eleuthera führt die Glass Window Bridge über eine klaffende Lücke im Felsen. Mitten auf der Brücke stehend sieht man auf der einen Seite das tiefe Blau des Atlantiks und auf der anderen das leuchtende Türkis der warmen karibischen See.

Immer in Sichtweite ist auch die kleine Nachbarinsel Harbour Island, auf welcher etliche Strandbars für lässiges Nachtleben sorgen. Gerne unterbreiten Ihnen unsere Bahamas Spezialisten ein massgeschneidertes Reiseangebot für Ihre Bahamas Ferien.

Squires EstateHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Cape Eleuthera
Diese einzigartige Anlage liegt auf einer Anhöhe. Das Zentrum von Governor’s Harbor ist zu Fuss in ca. 10...
Squires EstateHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Cape Eleuthera
Diese einzigartige Anlage liegt auf einer Anhöhe. Das Zentrum von Governor’s Harbor ist zu Fuss in ca. 10...
Pineapple Fields Resort EleutheraHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Cape Eleuthera
Die Anlage befindet sich in einem schönen, tropischen Garten auf der Atlantikseite der Insel. Nach Governor’s...
Pineapple Fields Resort EleutheraHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Cape Eleuthera
Die Anlage befindet sich in einem schönen, tropischen Garten auf der Atlantikseite der Insel. Nach Governor’s...
The Cove
Preis auf Anfrage
Gregory Town
Das Hotel liegt zwischen zwei Buchten mit weissen, feinen Sandstränden. Gregory Town ist ca. 5 Fahrminuten entfernt...

USA - Bahamas Reisekombinationen

Ergänzen Sie Ihre Bahamas Reise mit einer Rundreise durch die USA

Reiseinformationen

Die wichtigsten Informationen zu den Bahamas auf einen Blick

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren