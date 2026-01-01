Oft als ‘Nantucket der Karibik’ bezeichnet erwartet diese wundervolle Tropeninsel ihre Gäste mit farbenfroher Architektur im Neuengland-Stil, üppigen Palm-Alleen, blumengesäumten Strassen und rosa Traumstränden. Die winzige Insel liegt vor der Nordspitze von Eleuthera, getrennt durch einen schmalen Kanal. Ein regelmässiger Fährdienst eignet sich dazu, die Nachbarinsel als Tagesausflug von Harbour Island aus zu besuchen. Der Insel-Hauptort Dunmore Town ist eine der ältesten Siedlungen der Bahamas und stammt aus dem 18. Jahrhundert.

Ihren Namen verdankt die kleine Stadt dem ehemaligen königlichen Gouverneur, Earl of Dunmore. Auf Harbour Island steht Besuchern eine grosse Auswahl Hotels, luxuriöser Resorts und Lodges zur Verfügung, die alle einen angenehmen Aufenthalt auf diesem Kleinod im endlosen Blau des karibischen Meeres versprechen. Wegen der stilvollen Unterkunftsmöglichkeiten steht Harbour Island auch bei Hochzeitsreisenden hoch im Kurs. Berühmt ist die Insel vor allem für ihren fünf Kilometer langen rosafarbenen Strand, der sich der gesamten Ostküste entlang erstreckt.

Der Strand wird durch ein vorgelagertes Korallenriff geschützt, welches das türkisfarbene und kristallklare Wasser zu einem der sichersten und verlockendsten Bade- und Schnorchelplätze der Bahamas macht. Das Herz jedes Tauchenthusiasten schlägt bei den grossartigen Tauchmöglichkeiten um Harbour Island höher. Current Cut bietet zum Beispiel einen der aufregendsten Tauchgänge der Karibik. Wegen seiner hohen Strömung lieben Kenner diesen Spot für Drift Diving.

Viele Reisende bewerteten dieses kleine Juwel der Bahamas Outer Islands als die Nummer eins unter den Inseln der Karibik – reisen Sie selbst hin und überzeugen Sie sich von der natürlichen Schönheit Harbour Islands. Unsere Bahamas Spezialisten unterbreiten Ihnen gerne einen Reisevorschlag für Ihre nächsten Bahamas Reisen.