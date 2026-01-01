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New Providence, Bahamas

New Providence Reisen

Koloniale Architektur und endloser Cable Beach

Was New Providence an Grösse fehlen mag, macht die Insel durch ihre Energie und ihr gänzlich unbekümmertes Flair mehr als wett. Tatsächlich ist dieses gerade einmal 34 Kilometer lange Kraftwerk einer Insel wie geschaffen für unbeschwerte Bahamas Ferien. Natürlich ist da die Landeshauptstadt Nassau mit ihren glitzernden Fassaden, luxuriösen Shops, dem aufregenden Nachtleben und Dutzenden Kreuzfahrtschiffen, die hier täglich Einfahren und abends wieder auslaufen. Daneben hat Nassau aber auch ein koloniales Gesicht bewahrt, welches sich insbesondere in zahlreichen gut erhaltenen Gebäuden aus der Zeit, als die Engländer hier das Sagen hatten, zeigt.

Probieren Sie bei einem Bummel durch die Stadt auch die lokale Küche aus, die in vielen Restaurants neben internationalen Gerichten serviert werden. Die Bay Street in Nassau ist eine geschäftige Mischung aus Geschäften, Restaurants und Strassenhändlern. Am Tag kann sie etwas überfüllt wirken, aber am späten Nachmittag lohnt sich ein Spaziergang und ein Besuch des Strohmarktes und des Pirates of Nassau Museum. Hinter Nassau's geschäftiger Fassade verbergen sich aber auch interessante Museen oder die hochwertige National Art Gallery of the Bahamas.

Nassau's Cable Beach ist so benannt, weil das Untersee-Telegrafenkabel hier einst an Land kam. Trotz zahlreichen luxuriösen Hotels und Resorts, die inzwischen diesen ikonischen Küstenabschnitt säumen, schafft er es immer noch, mit seinem weichen weissen Sand und türkisfarbenen Wasser das Gefühl eines klassischen Karibikstrandes zu vermitteln. Gerne kreieren Ihnen unsere Bahamas Spezialisten einen Reisevorschlag, der einen Aufenthalt auf New Providence während Ihren Bahamas Ferien einschliesst.

Sandals Royal BahamianHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Cable Beach
Am pudrig weissen Sandstrand und gegenüber der traumhaften Privatinsel gelegen. Ins Zentrum von Nassau sind es nur...
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Nassau
Nur 5 Minuten vom Flughafen Nassau entfernt auf einem Felsen gelegen. In 10 Fahrminuten erreicht man Cable Beach und...

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