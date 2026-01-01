Pineapple Fields Resort Eleuthera
Cape Eleuthera
Beschreibung
Lage
Die Anlage befindet sich in einem schönen, tropischen Garten auf der Atlantikseite der Insel. Nach Governor’s Harbor sind es ca. 7 Fahrminuten.
Angebot
Das Hotel bietet ein Restaurant, eine Strandbar und einen Aussenpool. Liegestühle und Sonnenschirme für den Strand können gegen Gebühr gemietet werden.
Zimmer
Die 32 grosszügigen Suiten sind auf 8 Gebäude mit jeweils 4 Einheiten aufgeteilt und sind im karibischen Stil eingerichtet. Sie verfügen über ein Schlafzimmer mit Kingsize Bett, Wohnzimmer mit Schlafsofa, eine komplett ausgestattete, offene Küche und Balkon oder Terrasse. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage
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