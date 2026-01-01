Beschreibung

Lage Die Anlage befindet sich in einem schönen, tropischen Garten auf der Atlantikseite der Insel. Nach Governor’s Harbor sind es ca. 7 Fahrminuten.

Angebot Das Hotel bietet ein Restaurant, eine Strandbar und einen Aussenpool. Liegestühle und Sonnenschirme für den Strand können gegen Gebühr gemietet werden.