Diese einzigartige Anlage liegt auf einer Anhöhe. Das Zentrum von Governor’s Harbor ist zu Fuss in ca. 10 Minuten und der nächste Strand in ca. 15 Minuten erreichbar. Ein Lebensmittelgeschäft befindet sich ca. 350 Meter entfernt.

8 liebevoll restaurierte historische Häuser aus dem 19. Jahrhundert sind individuell und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Die Cottages bieten jeweils Platz für 2 Personen. Das Stone House kann 4 Personen, das Mrs. Russell’s House 6 Personen und das Pyfrom House max. 8 Personen beherbergen. Alle Häuser verfügen über gratis WLAN. Die meisten Unterkünfte bieten zudem eine komplett eingerichtete Küche. Aussenpools, werden teilweise mit anderen Unterkünften geteilt.