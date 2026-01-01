Das Hotel liegt zwischen zwei Buchten mit weissen, feinen Sandstränden. Gregory Town ist ca. 5 Fahrminuten entfernt und bietet mehrere Einkaufsmöglichkeiten. Den Governor's Harbour Airport erreicht man in ca. 35 Fahrminuten.

Alle Zimmer verfügen über Dusche/WC, Klimaanlage, iPod Docking-Station, TV, Safe, Nespresso Maschine und Gratis-WLAN. Die Garden View Bungalows liegen ruhig im Hotelgarten eingebettet. Die Partial Ocean View Sancuarty Zimmer befinden sich im Sanctuary Gebäude in nächster Nähe zum Spa und Fitnesscenter und bieten Teilsicht aufs Meer. Die Ocean Front Cove Suiten liegen in der ersten Reihe und sind nur 27 Schritte vom Sandstrand entfernt. Von hier aus haben Sie wunderschöne, direkte Meersicht.