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Paradise Island, Bahamas

Paradise Island Reisen

Exklusive Hotels und perfekte Strände

Die privilegierte Paradise Island ist mit der Landeshauptstadt Nassau auf der Insel New Providence durch zwei grosse Brücken verbunden. Die Landschaft auf Paradise Island ist grösstenteils künstlich angelegt: grosse Luxushotel Anlagen stehen vergleichbaren Häusern in Dubai oder Abu Dhabi in nichts nach. Es gibt auch hangargrosse Kasinos und Malls, die Dörfern nachempfunden sind und mit einem beinahe unendlichen Shopping und Kulinarik Angebot locken. In den 1960er Jahren beschloss ein schwerreicher amerikanischer Investor, die Insel in ein riesengrosses Resort zu verwandeln.

Er hatte Erfolg, denn heute ist ‘PI’, wie Einheimische die kleine Retorteninsel nennen, ein Synonym für bahamaischen Luxus für Familien, Hochzeitsreisende, Glücksspieler und Junggesellen. Die Insel bietet die Verlockungen einer Grossstadt und die Leichtigkeit einer tropischen Fantasie und ist darum ein sehr beliebtes Ziel auf Bahamas Reisen. Neben einer grossen Anzahl Resorts, Hotels, Restaurants, Nachtklubs und Shopping-Möglichkeiten gibt es auch den 18-Loch Ocean Club Golf Course. Dass sich rund um Paradise Island auch einige der puderzuckerfeinen Badestrände der Bahamas ausdehnen, wird fast schon zur Nebensache.

Paradise Island eignet sich bestens, um Ihre Bahamas Ferien zu beginnen oder um am Schluss der Reise einige Tage zum Erholen einzuplanen. Unsere Bahamas Spezialisten unterbreiten Ihnen sehr gerne eine Offerte, fragen Sie uns an.

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