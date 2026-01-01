Beschreibung

Lage Die Unterkunft befindet sich auf Galiano Island, einer Insel zwischen dem Festland und Vancouver Island. Die Überfahrt erfolgt mit der Fähre von Tsawwassen oder Swartz Bay. Auf Galiano Island wurde der erste Marine Park unter den Provincial Parks in British Columbia gegründet. Der Montague Harbour Marine Provincial Park ist der meistbesuchte Park auf der Insel.

Angebot Das Inn verfügt über ein Restaurant mit Blick auf das Wasser (ab September nicht jeden Tag geöffnet), eine Pizzeria und ein kleines Spa. Die Werke lokaler Künstler können in der Unterkunft bewundert und käuflich erworben werden.

Zimmer Die insgesamt 20 Suiten sind gemütlich und mit Holzböden eingerichtet. Zur Ausstattung gehören ein Kühlschrank, ein Kamin und kostenloses WIFI. Die Villas bieten zusätzlich eine Kochmöglichkeit, ein Wohn-/Esszimmer sowie eine Terrasse mit Grill.