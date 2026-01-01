Coast Coal Harbour Vancouver Hotel by APA
Vancouver
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft befindet sich an zentraler Lage im Coal Harbour Viertel und bietet einen schönen Blick auf die North Shore Mountains. Der Stanley Park ist nur ca. 2 km entfernt. Ideale Ausgangsbasis für Entdekungen.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein Restaurant, einen Pool, ein Fitnesscenter und eine Wäscherei.
Zimmer
Die 220 Zimmer sind modern eingerichtet und bieten kostenloses WLAN
Tipp vom Spezialisten
Ein modernes Mittelklassehotel mit gutem Service. Durch die gute Lage sind die Highlights der Stadt in kurzer Zeit erreichbar.
Preis auf Anfrage
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