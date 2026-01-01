Beschreibung

Lage Die Unterkunft befindet sich an zentraler Lage im Coal Harbour Viertel und bietet einen schönen Blick auf die North Shore Mountains. Der Stanley Park ist nur ca. 2 km entfernt. Ideale Ausgangsbasis für Entdekungen.

Angebot Das Hotel verfügt über ein Restaurant, einen Pool, ein Fitnesscenter und eine Wäscherei.

Zimmer Die 220 Zimmer sind modern eingerichtet und bieten kostenloses WLAN