Auberge Vancouver Hotel
Vancouver
Beschreibung
Lage
Nur 2 Blocks vom Canada Place und Kreuzfahrthafen, im Herzen von Vancouver gelegen. Viele Sehenswürdigkeiten sind bequem zu Fuss erreichbar.
Angebot
Das Erstklasshotel verfügt über einen Pool, Whirlpool, Sauna, Dampfbad, einen Fitnessbereich, 4 Squashplätze sowie Massageangebot. Viele Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Zimmer
60 moderne, helle Zimmer mit Holzboden, grossen Fenstern, Kaffeekocher, Kühlschrank, Mikrowelle und kostenlosem WIFI.
ab CHF 182.– / pro Person
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