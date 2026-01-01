Sandman Suites on Davie
Vancouver
Beschreibung
Lage
Zentral in der Innenstadt beim bunten Davie Village mit seinen multikulturellen Restaurants gelegen. Die Robson Street sowie die Strände und Geschäfte befinden sich in Gehdistanz.
Angebot
Das Hotel bietet ein Restaurant mit Bar, einen Pool (saisonal) sowie einen Fitnessbereich.
Zimmer
Die 195 Suiten wurden 2024 renoviert und verfügen über ein Schlafzimmer, separates Wohnzimmer, Kochgelegenheit, Sofabett, Waschmöglichkeit und kostenloses WIFI.
ab CHF 205.– / pro Person
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