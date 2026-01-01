The Fairmont Waterfront
Vancouver
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt im Herzen der Innenstadt beim Canada Place-Kongresszentrum. Die Stadtrundfahrten beginnen gleich gegenüber des Hoteleingangs. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich gleich beim Hotel.
Angebot
Restaurant, Bar, Aussenpool, Fitnesscenter, Sauna, Jacuzzi sowie Businesscenter.
Zimmer
489 moderne und komfortable Zimmer mit Blick über die Innenstadt oder über den Canada Place. Alle Zimmer verfügen über Minibar und WLAN (gegen Gebühr).
Preis auf Anfrage
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