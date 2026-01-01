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The Fairmont Waterfront

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Vancouver

Luxuriöses Erstklassehotel an ganz zentraler Lage für anspruchsvolle Gäste. Ideal für Kreuzfahrtpassagiere.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt im Herzen der Innenstadt beim Canada Place-Kongresszentrum. Die Stadtrundfahrten beginnen gleich gegenüber des Hoteleingangs. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich gleich beim Hotel.
Angebot
Restaurant, Bar, Aussenpool, Fitnesscenter, Sauna, Jacuzzi sowie Businesscenter.
Zimmer
489 moderne und komfortable Zimmer mit Blick über die Innenstadt oder über den Canada Place. Alle Zimmer verfügen über Minibar und WLAN (gegen Gebühr).
Preis auf Anfrage

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