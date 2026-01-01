Das Hotel befindet sich im Stadtzentrum, im Herzen des Theaterviertels. Das BC-Place-Sta dium ist einen Block, das trendige Ausgangsund Unterhaltungsviertel Yaletown 2 Blocks ent- fernt. Ca. 7 Gehminuten sind es zu den Re staurants,Einkaufsmöglichkeiten und Attraktionen von Gastown.