Sandman Hotel Vancouver Downtown
Vancouver
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich im Stadtzentrum, im Herzen des Theaterviertels. Das BC-Place-Sta dium ist einen Block, das trendige Ausgangsund Unterhaltungsviertel Yaletown 2 Blocks ent- fernt. Ca. 7 Gehminuten sind es zu den Re staurants,Einkaufsmöglichkeiten und Attraktionen von Gastown.
Angebot
Das Hotel bietet 2 Restaurants, Bar, Hallenbad, Jacuzzi und Fitnessraum.
Zimmer
Die 302 zweckmässigen Zimmer sind bequem ausgestattet. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage
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