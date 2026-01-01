Rockies zum Pazifik ab Calgary

1 . Tag Calgary Anreise nach Calgary und individueller Transfer zum Hotel. Während des späteren Nachmittags wird Sie die Reiseleitung ein erstes Mal kontaktieren für Details zur Reise. 1 Nacht in Calgary.

2 . Tag Banff Nationalpark Nach einer Stadtrundfahrt durch Calgary verlassen Sie die Cowboy-Stadt und fahren westwärts auf dem «Trans-Canada Highway» ins Herzen der Rocky Mountains in den Banff Nationalpark. 2 Nächte in Banff.

3 . Tag Banff Nationalpark Auf einer Orientierungsfahrt durch den Banff Nationalpark, welcher 1885 als erster Nationalpark Kanadas gegründet wurde, lernen Sie mehr über den berühmten Park. Dieser hat sich zu einer weltbekannten Ferienregion entwickelt, mit schier unerschöpflichen Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten inmitten der atemberaubenden Landschaft.

4 . Tag Jasper Nationalpark Der heutige Tag ist einer der Höhepunkte Ihrer Reise und führt Sie von Banff zunächst zum malerisch gelegenen Lake Louise. Danach fahren Sie auf dem Icefields Parkway - einer der schönsten Strassen der Welt - vorbei an majestätischen Berggipfeln, türkisfarbenen Bergseen und tosenden Wasserfällen in den Jasper Nationalpark. Nicht fehlen darf ein Ausflug auf den Athabasca Gletscher per Spezialfahrzeug. 1 Nacht in Jasper.

5 . Tag Sun Peaks Am Vormittag haben Sie die Möglichkeit für eine fakultative Bootsfahrt auf dem Maligne Lake. Danach verlassen Sie den Jasper Nationalpark und fahren vorbei am Mount Robson - dem höchsten Gipfel der kanadischen Rocky Mountains - und folgen dem Lauf des Thompson Rivers in die Region der Shuswap Highlands. 1 Nacht in Sun Peaks.

6 . Tag Whistler Die spektakuläre und abwechslungsreiche Fahrt führt Sie entlang der Duffey Lake Road – einer alten Holzfäller-Strasse - ins mondäne Whistler, in welchem einige Disziplinen der Olympischen Winterspiele 2010 (Vancouver) ausgetragen wurdne. Entspannen Sie sich am Nachmittag am idyllisch gelegenen Bergsee «Lost Lake» oder unternehmen Sie einen fakultativen Rundflug mit dem Wasserflugzeug über die Berggipfel der Coastal Mountains. 1 Nacht in Whistler.

7 . Tag Victoria (Vancouver Island) Von Whistler folgen Sie heute dem «Sea-to-Sky Highway» in Richtung Ozean. Nähe Vancouver darf ein Besuch der eindrücklichen «Capilano Suspension Bridge» nicht fehlen. Danach geht es ab dem Fährhafen Horseshoe Bay rüber nach Vancouver Island. Geniessen Sie die Überfahrt und halten Sie Ausschau nach Walen, welche oft von der Fähre aus gesichtet werden können. Am Nachmittag erreichen Sie das charmante Victoria, die Hauptstadt British Columbias. 2 Nächte in Victoria.

8 . Tag Victoria Geniessen Sie den ganzen Tag in der viktorianischen Stadt, welche sich bis heute die britische Atmosphäre bewahrt hat. Sie besuchen den traumhaft angelegten Blumengarten Butchart Gardens und haben danach die Möglichkeit für optionale Walbeobachtungstouren oder Rundflüge mit dem Wasserflugzeug.

9 . Tag Vancouver Mit der Fähre kehren Sie auf das Festland zurück und erreichen Vancouver - die «Perle am Pazifik». Auf der Stadtrundfahrt sehen Sie die Höhepunkte dieser pulsierenden Metropole; den Stanley Park, die English Bay, Gastown, Chinatown und vieles mehr. Den Rest des Tages haben Sie zur freien Verfügung, bevor Sie am Abend ein Abschiedsessen zusammen mit der Gruppe geniessen. 1 Nacht in Vancouver.

10 . Tag Vancouver Ende Ihrer Rundreise. Individueller Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.