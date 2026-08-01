Faszination Westkanada ab Edmonton

1 . Tag Edmonton / Smoky Lake Individuelle Anreise nach Edmonton. Begrüssung durch die Reiseleitung und Fahrt nach Smoky Lake, wo Sie beim Métis-Volk zu Gast sind. 2 Nächte in der Lodge at Métis Crossing o.ä.

2 . Tag Smoky Lake / Métis Crossing Heute tauchen Sie in das Leben der Métis ein. Sie lernen alles zur Geschichte der Nation, bestaunen die Tierwelt mit den unterschiedlichen Bison-Arten, Elchen und Pferden und erfahren alles über die Nutzpflanzen aus dem borealen Wald. Nach dem Abendessen klingt der Abend bei einer Sternenbeobachtung aus.

3 . Tag Banff Weiterfahrt nach Calgary, wo Sie eine kurze Stadtrundfahrt unternehmen. Anschliessend geht es durch die sanften Ausläufer der Rocky Mountains nach Banff. 2 Nächte im Mont Royal Hotel o.ä.

4 . Tag Banff Banff ist der erste Nationalpark Kanadas und besticht durch seine traumhafte Landschaft. Sie unternehmen eine Gondelfahrt auf den Sulphur Mountain und entdecken den Tunnel Mountain, die Bow Falls sowie den Lake Louise. Im angrenzenden Yoho-Nationalpark erwarten Sie spektakuläre Wasserfälle und Felsformationen.

5 . Tag Jasper Auf dem Icefields Parkway, der wohl schönsten Panoramastrasse Kanadas, reihen sich azurblaue Seen und Gletscher aneinander; hinter jeder Kurve könnten Bären und Elche auf Sie warten. Stopps am Bow Lake, Peyto Lake, Mistaya Canyon und Athabasca-Gletscher werden Sie beeindrucken. 1 Nacht im The Crimson Hotel o.ä.

6 . Tag Prince George Die Zugreise mit dem «Skeena» von VIA Rail führt Sie durch traumhafte Landschaften. Sie durchqueren das innere Plateau von British Columbia entlang des Skeena-Flusstals und legen eine Strecke von gut 1'160 km zurück. Unterwegs sehen Sie den Mount Robson, den höchsten Gipfel der kanadischen Rocky Mountains. 1 Nacht im Coast Prince George Hotel by APA o.ä.

7 . Tag Prince George An Bord des «Skeena» fahren Sie weiter in Richtung Westen und erleben abseits der Zivilisation eine der waldreichsten und ursprünglichsten Gegenden Kanadas. Sie folgen dem wunderschönen Skeena River Tal und nähern sich dem Pazifischen Ozean. 1 Nacht im Prestige Prince Rupert o.ä.

8 . Tag Port Hardy Die berühmte Inside Passage ist eine der spektakulärsten Wasserstrassen Nordamerikas. Sie erleben einen Tag von unübertroffener natürlicher Schönheit mit Bergen, Fjorden, Gletschern und einer reichen Tierwelt. Am Abend erreichen Sie Port Hardy auf Vancouver Island. 1 Nacht im Kwa'lilas Hotel o.ä.

9 . Tag Parksville Im malerischen Telegraph Cove unternehmen Sie eine Walbeobachtungs-Tour. In den nährstoffreichen Gewässern sind Delfine, Otter, Orcas und Buckelwale zu Hause. Anschliessend geht es weiter nach Parksville. 1 Nacht im The Beach Club Resort o.ä.

10 . Tag Victoria Sie besuchen Chemanius mit seinen spektakulären Wandmalereien und Duncan mit seinen Totempfählen. Victoria ist bekannt als Stadt des Sonnenscheins und der Gärten und hat ihre Traditionen hervorragend erhalten. 2 Nächte im Chateau Victoria Hotel o.ä.

11 . Tag Victoria Am Vormittag besuchen Sie Butchart Gardens, eine der grössten Blumen-Ausstellungen der Welt. Am Nachmittag können Sie Victoria in eigener Regie erkunden. Die hängenden Blumenkörbe, die Fisherman's Wharf am Inner Harbour, der Blick auf den Ozean und die entspannte Atmosphäre werden Sie verzaubern.

12 . Tag Vancouver Per Fähre geht es zurück aufs Festland. Auf einer Stadtrundfahrt in Vancouver lernen Sie Höhepunkte wie den Stanley Park, die trendige Robson Street, den Canada Place mit dem Kreuzfahrt-Terminal, Chinatown und Granville Island kennen. 2 Nächte im The Pinnacle Hotel at the Pier o.ä.

13 . Tag Vancouver Vancouver befindet sich in einer herrlichen Umgebung zwischen dem Meer, den Stränden, dem Hafen und den steilen Coast Mountains. Geniessen Sie Ihren freien Tag in der wunderbar kosmopolitischen Stadt.

14 . Tag Rück- oder Weiterreise Nach dem Frühstück endet Ihre Rundreise. Individuelle Rück- oder Weiterreise.