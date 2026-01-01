1 . Tag Vancouver Individuelle Anreise nach Vancouver und Transfer zum Flughafen in eigener Regie. Der SkyTrain verbindet den Flughafen in ca. 25-30 Minuten mit dem Stadtzentrum. Vancouver zählt zu den schönsten Metropolen Kanadas und begeistert mit einer einzigartigen Lage zwischen Pazifik und Küstenbergen. Zu den Highlights gehören der weitläufige Stanley Park mit seiner berühmten Seawall, der lebendige Granville Island Public Market sowie die spektakuläre Capilano Suspension Bridge. Natur, Urbanität und Outdoor-Erlebnis verbinden sich hier auf einzigartige Weise. 3 Nächte im Hotel Paradox o.ä.

2 . Tag Vancouver Starten Sie ersten Ihren Tag in Vancouver mit einer Fahrt im Hop-On-Hop-Off-Bus, der Sie bequem zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten bringt. Steigen Sie zum Beispiel am historischen Gastown aus, um die Kopfsteinpflasterstrassen und die berühmte Dampfuhr zu erkunden, oder besuchen Sie den lebhaften Granville Island Public Market. Anschliessend können Sie die Aussicht von der Capilano Suspension Bridge geniessen oder durch die Innenstadt bummeln. Der flexible Bus erlaubt es Ihnen, Ihr Tempo selbst zu bestimmen und jeden Stopp nach Belieben zu erleben

3 . Tag Vancouver (Stanley Park) Stanley Park ist Vancouvers grösster Stadtpark und ein grünes Juwel direkt am Wasser. Umgeben von Pazifik und Bergen lädt er zu Spaziergängen, Radtouren entlang der berühmten Seawall und zu Begegnungen mit einheimischer Tierwelt ein. Zahlreiche Aussichtspunkte, Totempfähle und gepflegte Gärten machen den Park zu einem unvergesslichen Natur- und Kulturerlebnis mitten in der Stadt. Auf einer 3-stündigen geführten Fahrradtour bringt Sie zu den Highlights dieses eindrücklichen Parks.

4 . Tag Victoria Am Canada Place befindet sich der Flughafen für Wasserflugzeuge. Von hier aus starten Sie zu Ihrem ersten Flug und können während gut 35 Minuten das Panorma von oben geniessen. Victoria, die Hauptstadt von British Columbia, besticht durch ihr charmantes koloniales Flair und die idyllische Lage am Wasser. Die Stadt lockt mit historischen Gebäuden wie dem Royal BC Museum, farbenfrohen Gärten und dem malerischen Inner Harbour, der zum Flanieren und Verweilen einlädt. Kultur, Geschichte und maritime Atmosphäre verschmelzen hier zu einem entspannten und zugleich lebendigen Erlebnis. In Victoria gelandet, erreichen Sie ihr Hotel in ca. 20 Gehminuten oder einer kurzen Fahrt mit dem Taxi. 3 Nächte im Inn at Laurel Point o.ä.

5 . Tag Victoria (Butchart Gardens) Ein Bus bringt Sie vom Stadtzentrum zum Butchart Gardens, einem weltberühmter botanischer Garten, der auf einer ehemaligen Kalksteinmine entstand. Auf über 22 Hektar erstrecken sich kunstvoll gestaltete Blumenbeete, Themengärten, ein Rosengarten und ein japanischer Garten, die zu jeder Jahreszeit mit Farbenpracht begeistern. Spazierwege, ruhige Teiche und Springbrunnen machen den Besuch zu einem entspannten und zugleich beeindruckenden Naturerlebnis. Entdecken Sie den Park in eigenem Tempo. Die Busse fahren am Nachmittag zu bestimmten Abfahrtszeiten zurück ins Stadtzenturm.

6 . Tag Victoria (Walbeobachtungstour) Dieser Ausflug entlang der Küste ist eine aufregende Rundtour von 50 bis 80 Kilometern auf der Suche nach Orcas, Buckelwalen, Minkewalen, Grauwalen, Schweinswalen, Seehunden und weiterer Meerestieren. Informationen über die Tierwelt, die Landschaften und Antworten auf Ihre Fragen werden von zertifizierten Meeresbiologen und Naturforschern bereitgestellt. Die 3-stündige Tour kann auf Wunsch mit einem Boot oder in einem Zodiac angetreten werden.

7 . Tag Whistler Heute verlassen Sie das Meer und reisen mit dem Wasserflugzeug weiter nach Whistler, mitten in imposanter Berglandschaft. Die Landung erfolgt auf dem nahegelegenen Green Lake, gefolgt von einem Transfer ins Ortszentrum. Whistler liegt eingebettet zwischen den majestätischen Gipfeln der Coast Mountains, deren schneebedeckte Spitzen schon aus der Ferne beeindrucken. Die Berge bieten dramatische Ausblicke über tiefe Täler, glitzernde Bergseen und dichte Nadelwälder, die zu Wanderungen, Mountainbiketouren oder einfach nur zum Staunen einladen. Ganzjährig schaffen diese imposanten Landschaften eine atemberaubende Kulisse für Outdoor-Abenteuer und entspannte Naturerlebnisse. Das autofreie Dorfzentrum lädt mit gemütlichen Cafés, Restaurants, Boutiquen und kulturellen Angeboten zum Flanieren ein. 2 Nächte in der Summit Lodge o.ä.

8 . Tag Whistler (Bärenbeobachtungstour) Erleben Sie heute einen der besten Aussichtspunkte für Schwarzbären in Whistler. Begleiten Sie lokale professionelle Naturführer und Fotografen auf einer Offroad-Tour mit dem Land Rover durch die Wildnis. Ab Ende April kommen die Schwarzbären aus dem Winterschlaf und beginnen, die frischen Triebe des Frühlings zu fressen. Geniessen Sie die majestätischen Panoramablicke auf die Coastal Mountains mit Wasserfällen, Gletscherseen, alpinen Urwäldern und Feuchtgebieten. Halten Sie Ausschau nach Schwarzbären, Elchen, Hirschen, Berglöwen, Rotluchsen und Kojoten, die hier heimisch sind. Leidenschaftliche Fotografen finden hier ideale Gelegenheiten für beeindruckende Aufnahmen. Da es sich um wilde Tiere handelt, kann eine Sichtung nicht garantiert werden.

9 . Tag Vancouver/Richmond Heute heisst es Abschied nehmen von den eindrücklichen Bergpanoramen. Der Transfer bringt Sie zurück zum Green Lake von wo aus Sie zum letzten Flug zurück nach Vancouver starten. Zurück in Vancouver empfehlen wir den SkyTrain zum Flughafen, wo Sie die letzte Nacht verbringen. Der Flughafen liegt in Richmond. Die Stadt ist bekannt für seine lebendige Kultur und exzellente asiatische Küche. Sie bietet attraktive Sehenswürdigkeiten wie das Steveston Village mit historischem Fischerhafen, charmanten Boutiquen und frischen Meeresfrüchten. 1 Nacht im Fairmont Vancouver Airport o.ä.

10 . Tag Rück- oder Weiterreise