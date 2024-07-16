Spektakuläres Westkanada ab Calgary

1 . Tag Calgary Nach Ankunft individueller Transfer mit dem Hotelshuttlebus. Am Abend treffen Sie Ihre Reiseleitung und Mitreisenden im Hotel. 2 Nächte in der Nähe des Flughafens Calgary.

2 . Tag Calgary Nach einer Fahrt durch typische Agrarlandschaft erreichen Sie Albertas «Badlands» – eine surreale Landschaft, die durch Windund Wassererosion über Millionen von Jahren entstanden ist. Über 35 Dinosaurierarten durchstreiften einst das Land, welches heute als eine der weltweit reichsten Quellen an Fossilien gilt. Am Horseshoe Canyon und auf der Fahrt entlang des Dinosaurier Trails erhalten Sie einzigartige Eindrücke dieser Landschaft. Danach besuchen Sie das Royal Tyrrell Museum mit einer der weltweit grössten Dinosaurierausstellungen. Nach der Mittagspause steht ein leichter Spaziergang durch die Hoodoos von Willow Creek an. Rückfahrt nach Calgary am späten Nachmittag.

3 . Tag Banff / Canmore Auf einer Stadtrundfahrt lernen Sie die wichtigsten Attraktionen von Calgary kennen. Im Laufe des Vormittags fahren Sie nach Banff weiter. Es besteht die Möglichkeit, einen Hubschrauberrundflug zu buchen (optional). Banff und der gleichnamige Nationalpark bestechen durch eine vielfältige Natur, imposante Berge und die reizende Kleinstadt. Sie unternehmen eine Gondelfahrt auf den Sulphur Mountain, welche Ihnen einen Panoramablick auf die Rockies schenkt. 1 Nacht in Canmore.

4 . Tag Icefield Parkway Ein weiteres Juwel der Rocky Mountains steht heute auf dem Programm: Lake Louise mit dem berühmten, von hochragenden Gipfeln umrahmten See. Danach machen Sie einen kurzen Abstecher zum Yoho Nationalpark, wo Sie Stopps bei den Spiral Tunnels, an der Natural Bridge und am reizenden Emerald Lake einlegen. Wer dachte, dass die Ausblicke nicht besser werden könnten, hat sich getäuscht, denn es geht weiter über den atemberaubenden Icefields Parkway mit seinem Panorama aus Bergen, Gletschern, Seen und Wäldern. 1 Nacht am in der Umgebung des Parkways.

5 . Tag Blue River Heute folgen Sie zunächst weiter dem traumhaften Icefields Parkway. Sie machen einen Stopp am Columbia Icefield und haben die Möglichkeit, eine Fahrt an Bord des IceExplorers zum Athabasca-Gletscher zu buchen (optional). Am späten Vormittag erreichen Sie Jasper, wo Sie einen Spaziergang im Nationalpark unternehmen. Am Nachmittag geht es weiter über den Yellowhead Pass, vorbei am Mount Robson, dem höchsten Berg der kanadischen Rockies. Heutiges Ziel ist Blue River, wo Sie in urigen kanadischen Chalets übernachten. 1 Nacht in Blue River.

6 . Tag Kamloops Heute tauchen Sie tief in den Lebensraum von Elchen und Bären ein. Der Tag beginnt mit einer geführten Kanutour (grosses Kanu, paddeln ist nicht erforderlich), dann steigen Sie auf speziell angefertigte Jetboote um und gleiten über die Flussdeltas. Während Sie Elchen und Bären auf der Spur sind, erkunden Sie einige der besten natürlichen Lebensräume der Welt. Nach diesem eindrucksvollen Erlebnis geht es weiter zum Wells Gray Provincial Park. Dieser wird auch liebevoll als «Wasserfall Park» bezeichnet, denn er umfasst gut 39 davon. Weiterfahrt nach Kamloops, wo Sie die Nacht verbringen.

7 . Tag Vancouver Fahrt über den Coquihalla Highway nach Vancouver. Entdecken Sie die «Perle des Pazifiks» während einer Stadtrundfahrt: Das historische Viertel Gastown mit seiner Steam-Clock, Chinatown, die belebte Robson Street, Canada Place und den grossartigen Stanley Park mit seiner Sammlung an Totempfählen. 2 Nächte in Vancouver.

8 . Tag Vancouver Der heutige Tag steht zur freien Verfügung. Vancouver kann man leicht zu Fuss oder mit dem Fahrrad erkunden. Oder Sie steigen an Bord des bunten Aqua Bus, um die Markthallen auf Granville Island zu besuchen. Es besteht auch die Möglichkeit, einen fakultativen Ausflug zur Capilano Hängebrücke oder eine halbtägige Walbeobachtungstour zu buchen

9 . Tag Rück- oder Weiterreise Gruppentransfer am Morgen zum Flughafen Vancouver. Individuelle Rück- oder Weiterreise.