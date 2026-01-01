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Den Westen entdecken ab Vancouver

Bei dieser Kleingruppenreise erleben Sie alles, was British Columbia und Alberta zu bieten haben: Fjordlandschaften am Pazifik, Weinberge in Zentral-British Columbia, die atemberaubenden Rocky Mountains, imposante Gletscher und türkisfarbene Bergseen. Die Kleingruppe trägt dazu bei, dass Sie Westkanada auf sehr intensive Weise entdecken.

Reisedaten 2027:
05.06.-19.06.
27.06.-11.07.
17.07.-31.07.
08.08.-22.08.
28.08.-11.09.
11.09.-25.09.

Garantierte Abfahrten ausser 05.06.
Den Westen entdecken ab Vancouver
ab CHF 5280.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights:
- Banff & Jasper Nationalpark
- Schiffsreise Inside Passage
- Besuch Weingut mit Weindegustation
- Besichtigung Vancouver
Icon calendar 15 Tage / 14 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Richmond (Vancouver)

Ankunft in Vancouver und individueller Transfer zum Hotel. Zusammenkunft und Kennenlernen der Reisegruppe. 1 Nacht in der Nähe des Flughafens.

2. Tag Oliver

Richtung Osten reisen Sie über den Manning Provincial Park ins Okanagan Valley, einem wichtigen Obst- und Weinanbaugebiet. Der Besuch eines Weinguts und eine Weinverkostung stehen auf dem Programm. 1 Nacht in Oliver.

3. Tag Revelstoke

Auf dem Weg durch das Okanagan Valley nach Revelstoke machen Sie Halt in Kelowna für einen Spaziergang durch den Stadtpark und um die Aussicht vom Knox Mountain zu geniessen. In Craigellachie sehen Sie die Stelle, an welcher 1885 die Eisenbahnanbindung von British Columbia an den Rest des Landes fertiggestellt wurde. 1 Nacht in Revelstoke.

4. Tag Banff Nationalpark

Der heutige Tag führt Sie über den Rogers Pass und durch den Yoho Nationalpark nach Banff. Bei einem Zwischenstopp am wunderschönen Emerald Lake haben Sie Zeit für einen Spaziergang oder eine Kanu-Tour (optional). 2 Nächte in Banff.

5. Tag Banff Nationalpark

Im Banff Nationalpark, welcher im Jahre 1885 als erster Nationalpark Kanadas gegründet wurde, besuchen Sie unter anderem den Lake Louise und den Lake Moraine. Am Nachmittag bleibt Zeit für einen Spaziergang durch das Städtchen Banff.

6. Tag Jasper Nationalpark

Entlang der berühmten Panoramastrasse Icefields Parkway geht die Fahrt nach Jasper. Wunderschöne Seen und spektakuläre Wasserfälle laden immer wieder zu einem Fotostopp ein. Am Columbia Icefield haben Sie die Gelegenheit bis an den Rand des Gletschers zu gehen. 1 Nacht in Jasper.

7. Tag Prince George

Bevor Sie den Jasper Nationalpark verlassen, besuchen Sie den Maligne Canyon. Eine kleine Wanderung wird Sie zu atemberaubende Aussichten auf die Schlucht führen. Vorbei am Mount Robson, dem höchsten Gipfel der kanadischen Rocky Mountains, führt die Reise nach Prince George. 1 Nacht in Prince George.

8. Tag Smithers

Auf dem Yellowhead Highway gelangen Sie durch einsame, unberührte Seen- und Waldlandschaften nach Smithers und erhalten dabei einen Eindruck von der Weite des Landes. 1 Nacht in Smithers.

9. Tag Prince Rupert

Auf der Weiterfahrt nach Prince Rupert besichtigen Sie das Ksan First Nations Village in Hazelton, ein rekonstruiertes Dorf der Ureinwohner mit traditionellen Langhäusern und Totempfählen. 1 Nacht in Prince Rupert.

10. Tag Port Hardy

An Bord der Fähre unternehmen Sie eine ganztägige Schiffsreise durch die berühmte Inside Passage bis Port Hardy. Entspannen Sie an Deck und geniessen Sie die Aussicht auf die usprüngliche Küstenlandschaft oder halten Sie Ausschau nach Walen. 1 Nacht in Port Hardy.

11. Tag Campbell River

Heute tauchen Sie in die atemberaubende Landschaft von Vancouver Island ein. Bei einem unvergesslichen Bootsausflug eröffnet sich Ihnen die aussergewöhnliche Chance, majestätische Orcas in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben. Am Abend erreichen Sie Campbell River, wo Sie die Nacht verbringen.

12. Tag Victoria

Bewundern Sie im Cathedral Grove Park die riesigen und bis zu 800 Jahre alten Douglasien. Nach Ankunft in Victoria, der hübschen Hauptstadt British Columbias, bleibt Zeit für einen Rundgang. 1 Nacht in Victoria.

13. Tag Vancouver

Der Vormittag steht für weitere Entdeckungen in Victoria zur Verfügung, bevor nachmittags die Fährüberfahrt nach Vancouver erfolgt. 2 Nächte in Vancouver.

14. Tag Vancouver

Nutzen Sie den Tag, um die «Perle am Pazifik » auf eigene Faust zu erkunden. Bewundern Sie zum Beispiel den fantastischen Ausblick vom Harbour Centre und bummeln Sie durch die belebte Robson Street. Ihr Reiseleiter gibt Ihnen gerne Tipps zur Tagesgestaltung.

15. Tag Rück- oder Weiterreise

Individueller Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.

Kleingruppenreise 15 Tage ab/bis Vancouver
Im Preis inbegriffen
  • Lokale, deutsch sprechende Reiseleitung (Fahrer-Guide)
  • Fahrt im klimatisierten Maxivan oder Kleinbus
  • Unterkunft in Mittelklassehotels
  • 5 x Frühstück
  • Aktivitäten und Eintritte gemäss Programm
  • Fährpassagen gemäss Programm
  • Gepäckservice (1 Koffer pro Person)
  • Nationalparkgebühren
  • Ausführliche Reisedokumentation
Im Preis nicht inbegriffen
  • Transfer ab / bis Flughafen Vancouver
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Getränke
  • Optionale Ausflüge
  • Trinkgelder für Reiseleiter (Fahrer-Guide)
Gruppengrösse
  • Maximal 12 Teilnehmer
Hinweis
  • Mindestalter 16 Jahre
  • Empfohlen für Reisende ab 60 Jahren

Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 5280.– / pro Person

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