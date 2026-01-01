1 . Tag Calgary Ankunft in Calgary und individueller Transfer zum Hotel. Zusammenkunft und Kennenlernen der Reisegruppe. 1 Nacht in Calgary am Flughafen.

2 . Tag Banff Nationalpark Nach einem kurzen Stadtrundgang durch die ehemalige Olympiastadt Calgary geht es los in Richtung Rocky Mountains. Nachmittags ist eine erste kleine Wanderung auf einem der vielen Wege im Banff Nationalpark geplant. 3 Nächte in Banff.

3 . Tag Banff Nationalpark Sie unternehmen eine Wanderung entlang des Lake Louise auf dem aussichtsreichen Plain of Six Glaciers Trail. Am späten Nachmittag bleibt Zeit für einen Bummel durch Banff.

4 . Tag Banff Nationalpark Am heutigen Tag erkunden Sie den wunderschönen Yoho Nationalpark. Einer der Höhepunkte ist die Wanderung um den herrlichen Emerald Lake. Aber auch die «steinerne Brücke» und der spektakuläre Takakkaw-Wasserfall sind einen Besuch wert.

5 . Tag Jasper Nationalpark Sie fahren auf dem traumhaften Icefields Parkway nach Jasper. Entlang der Strecke laden immer wieder türkisfarbene Seen, imposante Gletscher und tosende Wasserfälle zu einem Spaziergang oder einem Fotostopp ein. Am Columbia Icefield unternehmen Sie eine kurze Wanderung zum Fusse des Athabasca-Gletschers. 2 Nächte in Jasper.

6 . Tag Jasper Nationalpark Im Jasper Nationalpark unternehmen Sie heute eine Wanderung im Gebiet des Maligne Lake. Das Panorama mit den oft schneebedeckten Bergriesen begeistert Jeden. Am Nachmittag besuchen Sie den beeindruckenden Maligne Canyon und auch für die Erkundung der Stadt Jasper bleibt noch genügend Zeit.

7 . Tag Clearwater Wunderschöne Ausblicke auf den Mount Robson, den mit 3'954 m.ü. M. höchsten Gipfel der kanadischen Rockies, erwarten Sie bei klarer Sicht auf einer Wanderung im Mount Robson Park. Danach fahren Sie nach Clearwater, dem Tor zum Wells Gray Provincial Park. 2 Nächte in Clearwater.

8 . Tag Clearwater Diesen Tag verbringen Sie mit der Erkundung dieses wundeschönen Wildnisparks. Der Park ist bekannt für seine vielen beeindruckenden Wasserfälle, wie z. B. Helmcken Falls und Dawson Falls, sowie für die guten Möglichkeiten zur Wildtierbeobachtung.

9 . Tag Whistler Heute halten Sie an der Hat Creek Ranch (optional), wo Sie aus erster Hand etwas über das geschäftige Leben zur Zeit des Caribou-Goldrausches erfahren können. Von dort aus führt die Route entlang der Duffey Lake Road nach Whistler. Dieser Sommer- und Wintersportort ist eine grossartige Basis für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten, wie Wandern, Radfahren, Skifahren, usw. 2 Nächte in Whistler.

10 . Tag Whistler Heute lädt der Gipfel des Whistler Mountain zu einer atemberaubenden Bergwanderung im Garibaldi Park ein. Dieser Park ist bekannt für seine Wildblumenwiesen und fantastischen Aussichten. Die ersten Höhenmeter „erklimmen“ Sie mit der Seilbahn. Mutige können über die Skybridge zur Raven's Eye Aussichtsplattform gelangen, um das spektakuläre Panorama zu geniessen.

11 . Tag Ucluelet Auf dem Sea-to-Sky Highway verlassen Sie die hochalpine Landschaft und erreichen die Pazifikküste. Mit der Fähre setzen Sie nach Vancouver Island über. Im Cathedral Grove Park unternehmen Sie einen Spaziergang, vorbei an bis zu 800 Jahre alten und bis zu 5 Meter dicken Douglasien. Danach führt Sie Ihr Weg fort. 2 Nächte in Ucluelet.

12 . Tag Ucluelet Ein Besuch des Pacific Rim Nationalparks steht auf dem Programm. Die ausgedehnten Strände, die faszinierende Regenwaldvegetation und das vielfältige Meeresleben begeistern jeden. Bei einer halbtägigen Walbeobachtungstour (optional) haben Sie die Gelegenheit, Orcas, Seelöwen, Otter und Grauwale zu beobachten.

13 . Tag Victoria Auf dem Weg nach Victoria kommen Sie an Duncan und Chemainus vorbei. In der Provinzhauptstadt haben Sie Zeit, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, bevor es zum Abschiedsessen geht (fakultativ). 1 Nacht in Victoria.

14 . Tag Fahrt nach Vancouver. Rück- oder Weiterreise Mit der Fähre kehren Sie aufs Festland zurück und erreichen Vancouver. Die Reise endet gegen 13 Uhr am Flughafen von Vancouver. Rückreise oder Start Ihres Anschlussprogramms.