Kanadische Kontraste Westkanada ab Calgary

1 . Tag Calgary Nach Ankunft individueller Transfer zum Hotel und Zeit zur freien Verfügung. Während des Verlaufs des späteren Nachmittags, werden Sie von Ihrer Reiseleitung kontaktiert für ein Kennenlernen und erste Informationen. 1 Nacht im Sandman Signature Calgary Downtown Hotel o.ä.

2 . Tag Banff Nationalpark/Canmore Nach einer Rundfahrt durch Calgary starten Sie Richtung Banff Nationalpark. Sie sehen das imposante Fairmont Banff Springs Hotel, die Bow Falls und den Tunnel Mountain. 2 Nächte im Coast Canmore Hotel

3 . Tag Canmore Der Tag steht zu Ihrer freien Verfügung und bietet allerlei Möglichkeiten, die wunderbare Natur zu entdecken. Ein Tagesausflug (optional) führt zum Lake Louise und zum Columbia Icefield, von wo Sie mit einem Spezialfahrzeug auf den Athabasca-Gletscher gelangen.

4 . Tag Kamloops Der berühmte Trans-Canada Highway, der Sie heute über den Kicking Horse Pass in den Yoho Nationalpark und durch den Glacier Nationalpark nach Kamloops führt, hält überall eindrückliche Landschaften bereit. 1 Nacht im Prestige Kamloops Hotel o.ä.

5 . Tag Whistler Die abwechslungsreiche Route führt weiter nach Whistler. Sie haben die Möglichkeit zu einem aussichtsreichen Rundflug über den Garibaldi Park (optional). 1 Nacht im The Listel Hotel Whistler o.ä.

6 . Tag Vancouver Auf dem Sea-to-Sky Highway erreichen Sie Vancouver. Sie erkunden Chinatown, Gastown, English Bay und den Stanley Park auf einer Stadtrundfahrt. 2 Nächte im Sandman Hotel City Centre o.ä.

7 . Tag Vancouver Besuchen Sie Granville Island, die Robson Street und weitere Attraktionen der Stadt in Eigenregie oder unternehmen Sie einen Tagesausflug nach Victoria auf Vancouver Island (optional).

8 . Tag Rück- oder Weiterreise Ende Ihrer Rundreise. Individueller Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogrammes.