Hotel Arts
Calgary
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft befindet sich im Stadtviertel «Beltline», zwischen Calgary Downtown und dem Stampede Park. Diverse Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind in wenigen Gehminuten erreichbar.
Angebot
Ein Restaurant, eine Bar, ein Pool, Fitnessbereich, kleines Spa, Golfsimulator sowie ein kostenloser Fahrradverleih stehen den Gästen zur Verfügung.
Zimmer
Die 185 Zimmer sind mit künstlerischen Elementen gestaltet und bieten einen Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank und kostenloses WIFI.
ab CHF 118.– / pro Person
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