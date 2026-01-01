Beschreibung

Lage Die Unterkunft befindet sich im Stadtviertel «Beltline», zwischen Calgary Downtown und dem Stampede Park. Diverse Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind in wenigen Gehminuten erreichbar.

Angebot Ein Restaurant, eine Bar, ein Pool, Fitnessbereich, kleines Spa, Golfsimulator sowie ein kostenloser Fahrradverleih stehen den Gästen zur Verfügung.