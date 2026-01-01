Beschreibung

Lage Die in der Natur gelegene Lodge befindet sich am Bow Valley Parkway und ist ca. 15 Fahrminuten von Lake Louise entfernt.

Angebot Café, Fitnessbereich, Sauna, gemütliche Feuerstellen und Waschmöglichkeit. Aufgrund der Lage besteht eingeschränkter WIFI- und Mobiltelefonempfang.

Zimmer 35 Suiten und Cabins aus Holz mit Mikrowelle und Kühlschrank. Die meisten mit Balkon oder Sitzplatz.