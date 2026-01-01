Baker Creek Mountain Lodge
Lake Louise
Beschreibung
Lage
Die in der Natur gelegene Lodge befindet sich am Bow Valley Parkway und ist ca. 15 Fahrminuten von Lake Louise entfernt.
Angebot
Café, Fitnessbereich, Sauna, gemütliche Feuerstellen und Waschmöglichkeit. Aufgrund der Lage besteht eingeschränkter WIFI- und Mobiltelefonempfang.
Zimmer
35 Suiten und Cabins aus Holz mit Mikrowelle und Kühlschrank. Die meisten mit Balkon oder Sitzplatz.
Aktivitäten
Gratis Verleih von Fat Bikes. Gegen Gebühr Shuttlebus nach Lake Louise und zum Moraine Lake.
ab CHF 195.– / pro Person
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