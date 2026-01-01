Thanksgiving Ranch
Pincher Creek
Beschreibung
Lage
Die Ranch liegt im Süden von Alberta, nur etwa 25 Fahrminuten nördlich des Waterton Lakes Nationalparks und etwa 1.5 Stunden vom Glacier Nationalpark in Montana entfernt.
Angebot
Grosser, gemütlicher Ess- und Gemeinschaftsraum, Pool, Sauna, kleiner Fitnessbereich.
Zimmer
4 rustikale Suiten mit 1-2 Schlafzimmern mit Sitzgelegenheit und Kamin. WIFI kostenlos.
Aktivitäten
Reitausflüge (ab 8 Jahre). Ranchaktivitäten. Wandern in der Umgebung.
ab CHF 1515.– / pro Person
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