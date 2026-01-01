The Fairmont Château Lake Louise
Lake Louise
Beschreibung
Lage
Exklusive Lage direkt am Uferweg des Lake Louise und umgeben von einem hübschen Garten und Wäldern. Einzigartige Aussicht auf den Victoria-Gletscher und den Lake Louise. Guter Ausgangspunkt für Wanderungen und Kanufahrten.
Angebot
Es stehen 7 Restaurants, Bar, Hallenbad, Fitnesscenter, Spa, Jacuzzi, Sauna und Boutiquen zur Verfügung.
Zimmer
539 klassisch-elegante Zimmer mit Mini-Kühlschrank und WLAN (gegen Gebühr). Die Fenster lassen sich öffnen. Keine Zustellbetten verfügbar.
Preis auf Anfrage
Loading map...