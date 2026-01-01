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The Fairmont Château Lake Louise

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Lake Louise

Elegantes, historisches Schlosshotel und Wahrzeichen von Lake Louise.

Beschreibung

Lage
Exklusive Lage direkt am Uferweg des Lake Louise und umgeben von einem hübschen Garten und Wäldern. Einzigartige Aussicht auf den Victoria-Gletscher und den Lake Louise. Guter Ausgangspunkt für Wanderungen und Kanufahrten.
Angebot
Es stehen 7 Restaurants, Bar, Hallenbad, Fitnesscenter, Spa, Jacuzzi, Sauna und Boutiquen zur Verfügung.
Zimmer
539 klassisch-elegante Zimmer mit Mini-Kühlschrank und WLAN (gegen Gebühr). Die Fenster lassen sich öffnen. Keine Zustellbetten verfügbar.
Preis auf Anfrage

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