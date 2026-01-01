Ruhige und idyllische Lage in der Talebene von Lake Louise, ca. 7 Fahrminuten vom See und ca. 40 Fahrminuten von Banff entfernt.

Den Hotelgästen stehen folgende Einrichtungen zur Verfügung: Ein hervorragendes Restaurant, ein Pub, gemütliche Cheminée- Lounge, ein Salzwasser-Hallenbad, ein Jacuzzi, ein Dampfbad, ein Fitnesscenter und Spa mit umfassendem Wellness-Angebot.

Das Hotel verfügt über 98 luxuriöse und grosszügige Zimmer und Suiten, welche in 8 verschiedene Kategorien aufgeteilt sind. Die Standard-Zimmer (Discounted Side) bieten Sicht auf den Parkplatz oder Bergsicht und können max. mit 2 Personen belegt werden, die Preferred-Zimmer verfügen über Waldsicht und bieten Platz für max. 4 Personen.