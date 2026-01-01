1 . Tag Delhi – Mandawa In Ihrem Hotel in Delhi heisst Sie Ihre Reiseleitung herzlich willkommen, bevor Sie sich auf den Weg ins malerische Herz der Shekhawati Region, in die charmante Stadt Mandawa begeben. Es ist die Stadt der im 18. und 19. Jahrhundert ent­standenen Havelis mit den wunderbaren Fresken. Die Fahrt in das 260 km entfernte Städtchen dauert ca. 6½ Stunden. Nach dem Check-in in Ihr Hotel erkunden Sie während eines Spaziergangs die Schönheiten von Mandawa.

2 . Tag Mandawa – Bikaner (F) Die heutige Reiseetappe führt Sie nach Bikaner, rund vier Fahrstunden von Mandawa entfernt. Der Wüstenort ist bekannt für seine Kamelzucht und die Bauten aus rotem und gelbem Sandstein. Haupt­attraktion ist das Junagarh Fort mit seiner pracht­vollen Innendekoration aus Blattgold, Kristallglas, holländischen Kacheln und chinesischen Tapeten. Anders als die meisten grossen Forts in Rajasthan wurde dieses nicht auf einem Hügel erbaut, sondern auf den Wüstenebenen errichtet. Seine rauen Sandsteinbastionen sowie die eleganten Pavillons und Balkone erheben sich malerisch dem Himmel entgegen.

3 . Tag Bikaner – Jaisalmer (F) Nach dem Frühstück setzen Sie Ihre Reise fort und brechen auf in die goldene Wüstenstadt Jaisalmer. Sie durchqueren die faszinierenden Landschaften der Wüste Thar, geprägt von weiten Sanddünen, kargen Ebenen und vereinzelten Oasen. Das markante Wahr­zeichen von Jaisalmer, das Fort aus gelbem Sandstein, ragt schon von weither sichtbar in den Himmel.

4 . Tag Jaisalmer (F) Der Name Jaisalmer weckt Träume und Fantasien von Wüsten­zauber und Romantik. Sie erkunden diese spezielle Stadt, besuchen das auf dem Trikuta Hügel thronende Fort und besichtigen die reich verzierten Häuser der Han­dels­leute mit ihren wundervollen Schnitzereien, prachtvollen Balkonen und kunstvollen Säulen. Am Nachmittag bleibt Ihnen Zeit zur freien Verfügung.

5 . Tag Jaisalmer – Jodhpur (F) Am frühen Morgen geht Ihre Reise weiter und führt Sie nach rund 6½ Stunden nach Jodhpur, der zweitgrössten Stadt Rajasthans, am Rande der Wüste Thar. Den Beinamen «Blaue Stadt» verdankt Jodhpur seinen blau bemalten Häusern. Die Stadt ist ausserordentlich sehenswert und bezaubert mit ihren mittelalterlichen Gebäuden, Palästen und dem Fort. Am Nachmittag besuchen Sie das Mehrangarh Fort, welches über der Stadt thront. Besonders bemerkenswert sind der Moti Mahal (Perlenpalast), Sukh Mahal (Freudenpalast) und der Phool Mahal (Blumenpalast). In der Nähe des Forts befindet sich Jaswant Thada, das königliche Krematorium, mit seiner Gedenkstätte aus weissem Marmor.

6 . Tag Jodhpur – Ranakpur – Udaipur (F) Auf dem Weg nach Udaipur machen Sie heute einen besonders schönen Ausflug durch die rauen, bewaldeten Hügel von Rajasthan zu den weissen Jain Tempeln von Ranakpur im Aravalli Tal, die zu den Meisterwerken indischer Architektur zählen. Der Haupttempel Chaumukha mit seinen zahlreichen filigranen Skulpturen und Marmorsäulen ist Adinath, dem ersten Propheten der Jains, geweiht. Das bezaubernde Udaipur, die «Stadt der Seen», liegt eingebettet in einer Seenlandschaft und zählt zu Recht zu den schönsten Städten Indiens.

7 . Tag Udaipur – Deogarh (F) Während einer Stadtführung besichtigen Sie den eindrücklichen, 1567 erbauten Stadtpalast, der auf einer Anhöhe am Ufer des Pichola Sees steht. Er gilt als der grösste Palast in Rajasthan, wurde von Herrscher zu Herrscher immer weiter ausgebaut und dominiert heute noch das Stadtbild von Udaipur. Anschliessend besuchen Sie Saheliyon-ki-Bari, den «Garten der Ehrendamen». Der Ziergarten mit seiner üppigen Vegetation ist berühmt für seine schönen Springbrunnen, eleganten Pavillons und lebensgrossen Marmorelefanten. Er diente als Erholungsort für die königlichen Damen und ihre Begleiterinnen. Übernachten werden Sie heute in der Kleinstadt Deogarh, welche bekannt ist für ihren wunderschönen Palast.

8 . Tag Deogarh – Pushkar – Jaipur (F) Geniessen Sie eine kurzweilige Zugfahrt durch die Aravalli Hügellandschaft auf einer durch die Briten angelegten Strecke aus den 1930er Jahren. Das langsame Tuckern des Zuges und der Ausblick auf das ländliche Indien sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre. Für die lediglich 17 Kilometer benötigt der Zug 1½ bis 2 Stunden. Anschliessend Weiterfahrt in die heilige Stadt Pushkar an den Ufern des gleichnamigen Sees, einer der wichtigsten Pilgerorte der Hindus mit gegen 400 Tempeln und 52 Ghats. Sie besuchen den Brahma Tempel und den Puskhar See, bevor Sie nach Jaipur, der Hauptstadt Rajasthans, weiterreisen.

9 . Tag Jaipur – Amber – Jaipur (F) Am frühen Morgen unternehmen Sie eine Rikschafahrt durch die noch ruhigeren Strassen dieser sonst so geschäftigen Stadt. Ihre Fahrerin bringt Sie zum Krishna Tempel Govind Devji im Stadtpalast, wo Sie den Gebetsgesängen der Gläubigen lauschen und den Segen erhalten. Auf dem Blumenmarkt beobachten Sie die eifrigen Händler und Bauern beim Feilschen um Blumenketten, Sträusse und Säcke gefüllt mit Rosen und Ringelblumen. Danach halten Sie am ikonischen Hawa Mahal, auch bekannt als «Palast der Winde», und geniessen einen Kardamomtee bei einem Chaiwalla, einem Teeverkäufer. Nach einem kurzen Fotostopp an der Albert Hall geht es zum Frühstück zurück ins Hotel. Gestärkt begeben Sie sich dann auf eine ganztägige Tour durch Jaipur. Zuerst besuchen Sie das prächtige Amber Fort, das auf einem Bergrücken ausserhalb der Stadt thront. Bevor der Stadt­palast in Jaipur die Machtzentrale war, wurde von Amber aus regiert. Die Innenhöfe und Hallen des Forts ver­sprühen den Glanz vergangener Tage und eröffnen durch ihre erhöhte Lage schöne Ausblicke. Danach entdecken Sie die «Rosarote Stadt» einschliesslich des Stadtpalastes mit seinen prächtigen Palästen, Gärten und Museen. Sie besichtigen das beeindruckende Jantar Mantar Observatorium und haben ausserdem Gelegenheit, durch einen bunten und lebhaften Basar zu schlendern und eine traditionelle Süssigkeit zu geniessen.

10 . Tag Jaipur – Fatehpur Sikri – Agra (F) Frühmorgens Weiterfahrt nach Fatehpur Sikri, das Kaiser Akbar im Jahre 1571 zu Ehren des Sufiheiligen Salim Christi als neue Residenz erbauen liess. Die Architektur der aus rotem Sandstein errichteten Gebäude reflektiert unterschiedliche ethnische Einflüsse, das 54 Meter grosse Einfahrtstor stellt imposant die Macht Akbars dar, die hier 14 Jahre lang ausgeübt wurde. Ebenfalls sehenswert sind die Grabhalle des Shaikh Salim Christi und Birbal's House. Am Nachmittag erreichen Sie Agra, den letzten Höhepunkt Ihrer Reise durch Rajasthan.

11 . Tag Agra – Delhi (F) Heute erleben Sie ein wahres Wunder, ein Weltwunder, das Taj Mahal. Der Herrscher Shah Jahan hatte dieses in weissen Marmor gefasste Monument zu Ehren seiner Frau gebaut und damit der ewigen Liebe Tribut gezollt. Über 20'000 Menschen haben rund zwanzig Jahre lang an diesem Kunstwerk gearbeitet (das Taj Mahal bleibt jeweils freitags geschlossen). Nach dem Frühstück folgt der Besuch des beeindruckenden Forts von Agra. Das ehemals von Kaiser Akbar in Auftrag gegebene Fort hat sich zu einem majestätischen Palast entwickelt. Die generationenübergreifenden Baupha­sen sind ein Spiegelbild verschiedener Einflüsse und machen den roten Sandsteinpalast zu einem aussergewöhnlichen Bauwerk. Anschliessend brechen Sie zur letzten, rund vierstündigen Etappe nach Delhi auf, wo Sie im Laufe des Nachmittags eintreffen werden.