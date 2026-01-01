Goldenes Dreieck ab Delhi

1 . Tag Delhi - Agra Sie werden in Ihrem Hotel in Delhi abgeholt und machen sich auf den Weg nach Agra. Nach vier Fahrstunden erreichen Sie die königliche Mogul-Stadt und besuchen «Itmad-ud-Daula». Das wunderschöne Grabmal wurde von Nur Jahan, der Hauptfrau des Mogulherrschers Jahangir, für ihren Vater Mirza Ghiyas Beg errichtet. Er trug den Titel «Itmad-ud-Daula», was «Stütze des Staates» bedeutet. Je näher Sie an das Mausoleum herantreten, desto deutlicher werden die aufwendigen Verzierungen der Wände sichtbar. Geometrische und florale Einlegearbeiten aus kostbaren, farbigen Steinen schmücken die gesamte Oberfläche der Aussenwände. Die hier angewandte «Pietra-Dura»-Technik wurde später beim Bau des Taj Mahals perfektioniert. Am Nachmittag besichtigen Sie die Hochburg des Mogulimperiums, das Rote Fort, Unesco Weltkulturerbe und eines der bedeutendsten Forts in Indien. Bestaunen Sie die Audienzhalle aus weissem Mar­mor, die Pavilions und den achteckigen Jasminturm. Von hier aus soll der durch seinen eigenen Sohn inhaftierte Shah Jahan sehnsüchtig auf das Taj Mahal, das Grabmal seiner Lieb­lingsfrau, hinüber ge­blickt haben. Mit einer Rikscha werden Sie zum Taj Mahal gefahren. Die überwältigende Pracht und Schönheit dieses Bauwerks und seine Geschichte einer unsterblichen Liebe wird auch Sie verzaubern (das Taj Mahal bleibt jeweils freitags geschlossen).

2 . Tag Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur (F) Die Reise führt Sie nach Fatehpur Sikri, das Mogul Akbar 1571 zu Ehren des Sufiheiligen Salim Christi als neue Residenz erbauen liess. Sehenswert sind das Siegestor Buland Darwaza, die Grabhalle des Shaikh Salim Christi und Hiran Minar, das Denkmal für Akbar’s Lieblings­elefanten. Am Nach­mittag erreichen Sie Jaipur, die Stadt der Maharad­schas und Hauptstadt Rajasthans. In Jaipur, wegen der rosafarbenen Altstadthäuser als «Rosarote Stadt» bezeichnet, herrscht viel Betrieb, die Strassen sind voller Leben, auf den Märkten verkaufen Hand­werker Schmuck, Gemälde, Schnitzereien und bunte Textilien.

3 . Tag Jaipur - Amber - Jaipur (F) Am frühen Morgen unternehmen Sie eine Rikscha-Fahrt und Sie geniessen die frische Luft auf den noch leeren Strassen dieser sonst so geschäftigen Stadt. Ihre Fahrerin bringt Sie zum Krishna Tempel Govind Devji im Stadtpalast, wo Sie den Gebetsgesängen der Gläubigen lauschen und den Segen erhalten. Auf dem Blumenmarkt beobachten Sie die eifrigen Händler und Bauern beim feilschen um Blumenketten, Sträusse und Säcke gefüllt mit Rosen und Ringelblumen. Danach halten Sie am ikonischen Hawa Mahal, auch bekannt als «Palast der Winde», und geniessen einen Kardamom-Tee bei einem «Chaiwalla», einem Teeverkäufer. Nach einem kurzen Fotostopp an der Albert Hall geht es zurück zum Hotel zum Frühstück. Anschliessend unternehmen Sie eine ganztägige Tour durch Jaipur. Zuerst besuchen Sie das prächtige Amber Fort, das auf einem Bergrücken ausserhalb der Stadt liegt. Bevor der Stadt­palast in Jaipur die Machtzentrale war, wurde von Amber aus regiert. Die Innenhöfe und Hallen des Forts ver­sprühen den Glanz vergangener Tage und eröffnen durch ihre erhöhte Lage schöne Ausblicke. Danach erkunden Sie die «Rosarote Stadt» einschliesslich des Stadtpalastes mit seinen prächtigen Palästen, Gärten und Museen, sowie das beeindruckende Jantar Mantar Observatorium. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, durch die bunten Basare zu schlendern und eine traditionelle Süssigkeit zu geniessen.

4 . Tag Jaipur - Delhi (F) Heute verabschieden Sie sich von der farbenfrohen Stadt Jaipur. Nach dem Frühstück erfolgt die rund sechs- bis achtstündige Rückfahrt nach Delhi, wo diese Reise endet.