Aman Geniesser-Reise ab Jaipur
Aman Geniesser-Reise ab Jaipur
Preis auf Anfrage
ab/bis Jaipur
Highlights:
- Glanzvolle Luxusunterkünfte
- Orte abseits der Touristenmassen
- Unbekannte Regionen in Rajasthan
- Mittelalterliches Fort Bhangarh
- Land & Leute im authentischen Alwar
- Kamelausflug zum Sonnenuntergang
- Überwältigender Ranthambore Nationalpark
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Jaipur - Ajabgarh
Sie werden am Morgen in Jaipur empfangen und brechen auf zu einer rund dreistündigen Fahrt durch die rauen Landschaften Rajasthans nach Ajabgarh in der Region Alwar. Einstmals ein Fürstenstaat, ist Alwar heute eine etwas vergessen geratene Region im Wüstenstaat Rajasthan. Das macht es für Besucher jedoch umso interessanter, denn hier in dieser ursprünglichen Gegend mit den zerklüfteten Hügeln, kleinen ländlichen Dörfern und Märkten erleben Sie das authentische Rajasthan mit seinen überaus freundlichen Menschen.
Ihr Hotel für die kommenden zwei Nächte ist das Amanbagh bei Ajabgarh. Das Luxushotel liegt inmitten eines wunderbaren Gartens. Der indische Stil wurde mit edelsten Materialien verfeinert und mit Kuppeln, Säulen und Innenhöfen zu einem einzigartigen Hotel kombiniert. Es verkörpert das Zeitalter der Moghul Architektur und passt harmonisch in die umliegende Landschaft. Am Nachmittag unternehmen Sie einen Ausflug zum Bhangarh Fort. Das in der Nähe Ihres Hotels stehende mittelalterliche Fort ist von grosser archäologischer Bedeutung.
2. Tag Region Alwar (F)
Der Morgen steht zu Ihrer freien Verfügung, um die Annehmlichkeiten des schönen Hotels geniessen zu können. Am Nachmittag steht ein Jeep Ausflug in die umliegenden Dörfer auf dem Programm, wo Sie dabei sein werden, wenn die Dorfbewohner ihre Ziegen, Kühe und Büffel nach dem Tag auf den Weiden zurück nach Hause treiben.
3. Tag Ajabgarh - Ranthambore Nationalpark (F, M, A)
Nach einer rund 3 ½-stündigen Fahrt treffen Sie im Aman-i-Khas Hotel am Rande des Ranthambore Nationalparks ein. Das exklusive Zeltcamp, umgeben von den Aravalli Hügeln, ist Ihr Zuhause für die kommenden zwei Nächte. Während eines Kamelausfluges lernen Sie die Gegend kennen und geniessen anschliessend den Sonnenuntergang.
4. Tag Ranthambore Nationalpark (F, M, A)
Auf einer Morgen- und einer Nachmittagsafari im Ranthambore Nationalpark erspähen Sie mit etwas Glück die hier heimischen Tiger. Die Population beträgt rund fünfzig Tiere. Weitere Parkbewohner sind Krokodile, Leoparden, Hyänen, Schakale, Wildschweine und über 350 Vogelarten. Die Zeit zwischen den Safaris steht zu Ihrer freien Verfügung.
5. Tag Ranthambore Nationalpark - Jaipur (F)
Nach dem Frühstück fahren Sie zurück nach Jaipur zur Heim- oder Weiterreise.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Flughafen, Bahnhof oder Stadthotel Jaipur
- Mit eigener, Englisch sprechender Reiseleitung, täglich ausser sonntags
- Ausflüge in Ajabgarh mit Englisch sprechendem Hotelpersonal. Nationalpark Safaris mit Englisch sprechender Parkführung. Überlandfahrten mit Englisch sprechendem Fahrer.
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage