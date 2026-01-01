Märchenhaftes Rajasthan ab Delhi

1 . Tag Delhi - Agra - Dholpur Am frühen Morgen fahren Sie mit dem Shatabdi Expresszug von Delhi nach Agra, wo Sie der erste Höhepunkt Ihrer Reise erwartet: Das prächtige Taj Mahal. Der Herrscher Shah Jahan hat dieses in weissen Marmor gefasste Monument zu Ehren seiner Frau gebaut und damit der ewigen Liebe Tribut gezollt. Über 20'000 Menschen haben rund 20 Jahre lang an diesem Kunstwerk gearbeitet. Dieses architektonische Weltwunder verzaubert jeden Besucher mit seiner unbeschreiblichen Schönheit und bleibt Ihnen bestimmt unvergesslich (das Taj Mahal bleibt jeweils freitags geschlossen). Die Weiterreise bringt Sie in rund 1½ Stunden nach Dholpur, eine königliche Stadt, die einst Heimat tapferer Krieger war und überall ihre Geschichte widerspiegelt. Am Nachmittag unternehmen Sie einen Ausflug nach Muchchhkund, einem heiligen Ort mit malerischer Aussicht, und Sie besuchen das Shergarh Fort, ein altes Fort von histortischer Bedeutung, welches im 18. Jahrhundert auf dem Gelände einer früheren hinduistischen Festung erbaut wurde.

2 . Tag Dholpur - Gwalior - Dholpur (F) Heute unternehmen Sie einen Ausflug in die Stadt Gwalior im Bundesstaat Madhya Pradesh. Auf einem steilen Hügel befindet sich die historische Festung Fort Gwalior, welche als eines der schönsten und bedeutendsten historischen Monumente in Nordindien gilt. Die Architektur des Forts zeigt eine Verschmelzung von hinduistischen und muslimischen Baustilen, die auf die lange Geschichte und die Vielzahl von Herrscherdynastien zurückzuführen ist, die es im Laufe der Jahrhunderte bewohnt und erweitert haben. Sie besichtigen das Fort sowie den Jai Vilas Palast und kehren am Nachmittag nach Dholpur zurück.

3 . Tag Dholpur - Karauli (F, M, A) Die heutige Tagesetappe ist rund 125 km lang und führt Sie in ca. 3½ Stunden zum Ramathra Fort in Karauli, welches idyllisch auf einem bewaldeten Hügel mit einer schönen Aussicht gelegen ist. Hier verbringen Sie die nächsten zwei Nächte und haben ausreichend Zeit, um die Natur und die friedliche Stimmung am Kalisil See zu geniessen.

4 . Tag Karauli (F, M, A) Das Ramathra Fort bietet interessante Ausflüge an, welche Ihnen ermöglichen, Menschen, Fauna und Flora der Gegend kennenzulernen. Sie können das Dorf besuchen, ein Trekking zu den alten Ruinen und Tempeln machen, auf einer Tour die Vogelwelt beobachten, während einer Wanderung die unberührte weite Landschaft zu Fuss genies­sen und einen Boots­ausflug bei Sonnenuntergang auf dem See unternehmen.

5 . Tag Karauli - Jaipur (F) Am Morgen verbleibt Ihnen Zeit zu Ihrer freien Verfügung bis Sie dann um die Mittagszeit zur Weiterfahrt nach Jaipur aufbrechen. Die rund 160 km lange Fahrt in die pulsierende Hauptstadt Rajasthans, wo Sie gegen Abend ein­treffen werden, dauert ca. vier Stunden.

6 . Tag Jaipur - Amber - Jaipur (F) Am frühen Morgen unternehmen Sie eine Rikschafahrt und geniessen die noch fast leeren Strassen dieser sonst so geschäftigen Stadt. Ihre Fahrerin bringt Sie zum Krishna Tempel Govind Devji im Stadtpalast, wo Sie den Gebetsgesängen der Gläubigen lauschen und den Segen erhalten. Auf dem Blumenmarkt beobachten Sie die eifrigen Händler und Bauern beim Feilschen um Blumenketten, Sträusse und Säcke gefüllt mit Rosen und Ringelblumen. Danach halten Sie am ikonischen Hawa Mahal, auch bekannt als «Palast der Winde», und geniessen einen Kardamom Tee bei einem «Chaiwalla», einem Teeverkäufer. Nach einem kurzen Fotostopp an der Albert Hall geht es zurück zum Hotel zum Frühstück. Anschliessend unternehmen Sie eine ganztägige Tour durch Jaipur. Zuerst besuchen Sie das prächtige Amber Fort, das malerisch auf einem Berggrat ausserhalb Jaipurs thront. Bevor der Stadt­palast in Jaipur die Machtzentrale war, wurde von Amber aus regiert. Die Innenhöfe und Hallen des Forts ver­sprühen den Glanz vergangener Tage und eröffnen durch ihre erhöhte Lage schöne Ausblicke. Danach erkunden Sie die «Rosarote Stadt» einschliesslich des Stadtpalastes mit seinen prächtigen Palästen, Gärten und Museen, sowie das beeindruckende Jantar Mantar Observatorium. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, durch die bunten Basare zu schlendern und eine traditionelle Süssigkeit zu geniessen.

7 . Tag Jaipur - Bundi (F) Nach dem Frühstück verlassen Sie Jaipur und machen sich auf den Weg in das 230 km entfernte Bundi. Es scheint beinahe wie aus einem Märchen: die prächtige Stadt mit seinen Palästen und Festungen hat Dank seiner Lage einen ganz besonderen Charme. Gesäumt von der Aravalli Bergkette und den Flüssen prägen grüne Guaven- und Mangoplantagen und weite Gersten- und Weizenfelder das Landschaftsbild. Fernab von Menschenmassen sind es die einfachen ländlichen Bewohner, welche dieser Region ihren Reiz verleihen.

8 . Tag Bundi (F) Heute unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt durch Bundi. Sie erkunden das Taragarh Fort, das aufgrund seines einzigartigen, sternförmigen Grundrisses auch als das «Sternfort» bekannt ist und im 14. Jahrhundert von Rao Deva, dem Herrscher von Bundi, erbaut wurde. Besuchen Sie den Bundi Palast mit seinen prächtigen, traditionellen Wandmalereien und Fresken und bestaunen Sie die vielen Havelis mit ihren kunstvoll geschnitzten Fassaden und verzierten Balkonen sowie die Tempel mit den schönen Steinstatuen und prachtvollen Säulen. Am Nachmittag bleibt Ihnen Zeit zu Ihrer freien Verfügung.

9 . Tag Bundi - Shahpura (F) Die Weiterreise erfolgt in Richtung Shahpura, wo das Shahpura Bagh Hotel auf Sie wartet. Dies ist ein weiterer Höhepunkt auf Ihrer Erlebnisreise durch Rajasthan und ein unvergesslich schöner Ort. Die ehemalige Sommerresidenz der Herrscher von Shahpura liegt in einem touristisch unberührten Gebiet. Die zauberhafte Lage an zwei kleinen Seen und die Gastfreundschaft der Besitzerfamilie werden zu bleibenden Ferienerinnerungen.

10 . Tag Shahpura (F) Ihre Gastgeber ermöglichen Ihnen gerne einen Einblick ins ländliche Alltagsleben Rajasthans. Sie können an einem Jeep Ausflug teilnehmen und die Zeit in Ihrem Hotel mit dem gepflegten Park und schönen Swimmingpool genies­sen.

11 . Tag Shahpura - Delwara (F) Ein letztes Mal erleben Sie auf einer ausgedehnten Über­landfahrt das landwirtschaftlich geprägte Rajasthan mit seinen ursprünglichen Dörfern und dem authentischem, ein­fachen Landleben. Unterwegs besuchen Sie das Chittorgarh Fort, eines der grössten noch bewohnten Forts in Indien und ein Unesco Weltkulturerbe. Mit seiner atemberaubenden Architektur versetzt dieser Ort die Besucher zurück in die Zeit der Maharadschas. Weiterfahrt nach Delwara. Ihr Zuhause für die nächsten zwei Nächte ist ein charmante Palast­hotel im modernen Design, eingebettet in ländliche Felder und Hügel.

12 . Tag Delwara - Udaipur - Delwara (F) Nach dem Frühstück machen Sie sich auf den Weg ins 35 km entfernte Udaipur. Die «Stadt der Seen» zählt richtigerweise zu den schönsten Städten Indiens und ist ein reiches und faszinierendes Geflecht von Palästen am See, Festungen, Tempeln, Havelis und Gärten, das die vielfältigen Einflüsse der Jahrhunderte widerspiegelt. Sie besuchen den eindrücklichen, 1567 erbauten Stadtpalast, der majestätisch auf einer Anhöhe am Ufer des Pichola Sees steht. Er gilt als der grösste Palast in Rajasthan, wurde von Herrscher zu Herrscher immer weiter ausgebaut und dominiert heute noch das Stadtbild von Udaipur. Anschliessend besuchen Sie Saheliyon-ki-Bari, den «Garten der Ehrendamen». Der Ziergarten mit seiner üppigen Vegetation ist berühmt für seine schönen Springbrunnen, eleganten Pavillons und lebensgrossen Marmorelefanten und diente als Erholungsort für die königlichen Damen und ihre Begleiterinnen. Nach der Besich­tigung fahren Sie zurück ins RAAS Devigarh Palasthotel. Der Rest des Tages steht Ihnen zu Ihrer freien Verfügung.

13 . Tag Delwara - Udaipur (F) Heute heisst es Abschied nehmen vom märchenhaften, farbenfrohen Rajasthan mit seinen imposanten Palästen, alten Traditionen und seiner liebenswürdigen, gastfreundlichen Bevölkerung. Die Reise endet am Flughafen von Udaipur. Von hier gibt es Weiterflüge nach Delhi, Mumbai und in weitere Städte in Indien.